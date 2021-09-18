شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د.صالح سالم الغامدي ‏استشاري القلب من خطورة ارتفاع الكوليسترول في الجسم، خاصة من يعاني من الارتفاع الوراثي للكوليسترول.

وقال الغامدي، عبر حسابه في “تويتر”: إن ارتفاع الكوليسترول الوراثي الشديد مرض نادر ولكن في هذا المرض تتصلب وتضيق الشرايين في سن البلوغ، ليس هذا فقط بل قد يصل الأمر الى تضيق الصمام الأبهر”.

وتابع أن هذه الحالة لا نراها عادة إلا فوق عمر الستين والسبعين، فيما ينصح الخبراء بأهمية الالتزام بالغذاء والصحي ومراقبة نسبة الكوليسترول في الدم.