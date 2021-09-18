شكرا لقرائتكم صحة كريم فهمي.. جلطتان في الرئة لا واحدة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انشغلت الأوساط الفنية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتداول أخبار عن صحة الفنان كريم فهمي، بعد دخوله إلى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية مفاجئة.

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وبعد نوبة القلق، خرج الفنان أحمد فهمي عن صمته، وطمأن محبي أخيه، وكشف بعض التفاصيل عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به عقب تعرضه لجلطة في الرئة.

وأوضح أحمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن وتم نقله من الرعاية المركزة.

جلطتان صغيرتان

وتابع أن كريم شعر منذ حوالي الأسبوع بألم في صدره، اعتقد أنها كورونا، وبعد التحاليل تبين إصابته بجلطتين صغيرتين في الرئة واحدة في اليمين وواحدة في الشمال.

كما كشف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفنان قد أصيب بجلطة بسبب كورونا أم لا.

وأوضح أن أخاه يبلغ من العمر 38 عاماً، ويعاني من مشاكل في القولون تجبره على تناول دواء لسيولة الدم واتبع نفس التعليمات أثناء بروتوكول علاج كورونا.

كريم فهمي في المستشفى

إلى ذلك، كشف أن كريم أصبح بحالة جيدة، ويحتاج أياماً قليلة للخروج من المستشفى.

الجدير ذكره أن خبر مرض كريم فهمي كان انتشر بعدما نشرت مصممة الأزياء، ندى أكرم، صورة له من أحد المستشفيات، مطالبة الجميع بالدعاء له حتى يتجاوز أزمته الصحية دون الكشف عما يعاني منه.

وأتت هذه الأزمة المفاجئة في الوقت الذي كان يحضر فيه الفنان المصري للجزء الثاني من فيلم "ديدو".