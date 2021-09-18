شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات لتشخيص الربو عند الأطفال.. منها قياس التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو من الأمراض التنفسية المزمنة التي تحدث عادة أثناء الطفولة، عندما تصبح المجاري الهوائية في الرئتين ملتهبة (منتفخة) وتنقبض مما يجعل التنفس صعبًا ويؤثر الربو على جميع الممرات الهوائية في الجهاز التنفسي، من القصبة الهوائية في الرقبة إلى أصغر الممرات الهوائية في الرئتين، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الاختبارات لتشخيص الربو عند الأطفال، بحسب موقع childrenscolorado.

تشخيص الربو عند الأطفال

لتشخيص الربو عند الأطفال، سيطرح الطبيب أسئلة حول أعراض طفلك، والتاريخ الطبي للطفل وعائلته، ثم إجراء فحص بدني.

الاختبار الأكثر شيوعًا لتشخيص الربو يسمى قياس التنفس إذا كان طفلك يعاني من الحساسية، فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبار حساسية الجلد أيضًا.

اختبارات لتشخيص الربو عند الأطفال

يستخدم الأطباء مجموعة متنوعة من اختبارات وظائف الرئة لتشخيص وعلاج الربو عند الأطفال.

قياس التنفس لاختبار الربو عند الأطفال

أثناء اختبار قياس التنفس، يأخذ طفلك نفسًا عميقًا ويخرج الهواء بأسرع ما يمكن وهو اختبار غير مؤلم ويمكن للأطفال بدءًا من سن 5 سنوات إجراء قياس التنفس.

تظهر نتائج الاختبار الحجم الاجمالي للهواء الذي يزفرونه يوضح هذا ما إذا كان تدفق الهواء لطفلك من المسالك الهوائية الكبيرة والصغيرة أمرًا طبيعيًا.

إذا كانت النتائج منخفضة، فقد يعطي مقدم الخدمة لطفلك دواءً مستنشقًا ثم يكرر طفلك اختبار قياس التنفس بعد 15 دقيقة لمعرفة ما إذا كانت النتائج تتحس. يمكن أن يساعد هذا الاختبار في تشخيص الربو بالإضافة إلى حالات الرئة الأخرى.

اختبار تضيق القصبات الهوائية الناتج عن التمرين

اعتمادًا على طفلك وأعراضه، قد يستخدم الطبيب اختبارات أخرى لتشخيص الربو، بما في ذلك اختبار تضيق الشعب الهوائية الناجم عن ممارسة الرياضة وتحدي الميثاكولين.

اختبار EIB عبارة عن سلسلة من اختبارات قياس التنفس التي يقوم بها الأطفال قبل وبعد التمرين على جهاز المشي يقيس تفاعل مجرى الهواء لممارسة الرياضة.

يستخدم تحدي الميثاكولين غازًا يسمى ميثاكولين لتحديد تفاعل مجرى الهواء يتنفس طفلك الغاز ثم يجري سلسلة من اختبارات قياس التنفس.

أعراض الربو عند الأطفالتشمل علامات وأعراض الربو عند الأطفال ما يلي:

-كثرة السعال

-صفير

-صعوبة التنفس مع ممارسة الرياضة

-السعال أثناء الليل

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

-أمراض الجهاز التنفسي المتكررة أو الالتهاب الرئوي

إذا كان طفلك يعاني من أي من هذه الأعراض بشكل منتظم يجب الذهاب للطبيب.