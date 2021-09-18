شكرا لقرائتكم خبر عن "اشحن طاقتك" تناول هذه الأطعمة لتنشيط جسمك.. أبرزها البيض وعين الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالكسل؟.. هل ترغب في القيام بالعديد من الأنشطة وتريد في زيادة حيويتك ونشاطك؟.. لذا عليك قراءة الأسطر القادمة لأنها ستساعدك كثيرا في تجديد نشاطك وحيوتك، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير، أن الشعور بالكسل وعدم الرغبة والقدرة علي القيام بأي نشاط ، السبب الأساسي بها عو اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، كتناول أطعمة غير صحية، مع عدم القيام بأي نشاط يومي، وأيضا عدم أخذ القسط الكافي من النوم، والإكثار من تناول السكريات، والإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، فجميعها حيل تزيد من فرص الإصابة بالكسل وتقلل من نشاطك اليومي.