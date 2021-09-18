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شكرا لقرائتكم خبر عن "اشحن طاقتك" تناول هذه الأطعمة لتنشيط جسمك.. أبرزها البيض وعين الجمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالكسل؟.. هل ترغب في القيام بالعديد من الأنشطة وتريد في زيادة حيويتك ونشاطك؟.. لذا عليك قراءة الأسطر القادمة لأنها ستساعدك كثيرا في تجديد نشاطك وحيوتك، وذلك وفقا لموقع "webmed".
أكد التقرير، أن الشعور بالكسل وعدم الرغبة والقدرة علي القيام بأي نشاط ، السبب الأساسي بها عو اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، كتناول أطعمة غير صحية، مع عدم القيام بأي نشاط يومي، وأيضا عدم أخذ القسط الكافي من النوم، والإكثار من تناول السكريات، والإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، فجميعها حيل تزيد من فرص الإصابة بالكسل وتقلل من نشاطك اليومي.
يحتوي علي 6.5 جرام من البروتين، ويحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم كفيتامين ب ومضادات الأكسدة والالتهابات، وجميعها عناصر تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وتزيد من طاقة الجسم، فتناول في وجبة الإفطار يعد خيارا جيدا لتنشيط خل الجسم، وتنشيط خلايا الجسم.
-عين الجمل:
المكسرات بشكل عام، وعين الجمل بشكل خاص يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساعد في تنشيط وتجديد خلايا الجسم، وتزيد من شعورك بالنشاط والحيوية، ولذا عليك تناول حفنة يومية من عين الجمل للحصول علي فوائده الصحية كالأوميجا3، ومضادات الأكسدة، وحمض الفوليك.
-طبق السلطة الخضراء:
الخيار والخس والجرجير والجزر والطماطم والفلفل الأخضر والألوان، جميعها خضروات لها قسم غذائية عالية ومهمة للجسم، ولذا تناولك لجوكر الصحة اليومية "طبق السلطة" يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تنشيط الجسم، والحصول علي النشاط والحيوية الجيدة.