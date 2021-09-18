ما هو واجب المدراء تجاه الموظفين لحماية صحتهم العقلية؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - يجب على المدراء إشراك الموظفين في الأحاديث الصغيرة وتقديم دروس اليوغا أو التأمل المجانية لهم لحماية صحتهم العقلية في العمل، بحسب المبادئ التوجيهية الرسمية البريطانية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه..

يريد مسؤولي الصحة في بريطانيا من الشركات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات تدريب المديرين حتى يتمكنوا من اكتشاف علامات التوتر والإجهاد ومساعدة العمال المتضررين.

قد ينطوي ذلك على تقديم ساعات مرنة أو مهام أقل تحدياً، كما تشير الصحة العامة في إنجلترا والمعهد الوطني للتميّز في الصحة والرعاية.

تقول مسودة وثيقتهم، التي تخضع للتشاور، أنه هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من وصمة العار التي تطال مشاكل الصحة العقلية.

يقدّم هذا التقرير عدداً من التوصيات التي تهدف إلى مساعدة الشركات على “تهيئة الظروف المناسبة” لدعم الصحة العقلية في مكان العمل.

وهذا يشمل تشجيع المديرين على “تعزيز علاقات جيدة” مع الموظفين، “على سبيل المثال من خلال التواصل الاجتماعي معهم أو إجراء “حديث صغير”.

توصية أخرى كانت أنّ يقوم جميع الموظفين بجلسات اليوغا أو التأمل، والتي يمكن تقديمها في مجموعة أو عبر الإنترنت. أما التوصية الثالثة فتدعو جميع المديرين التنفيذيين إلى الحصول على “تدريب على الصحة العقلية”، حتى يتمكنوا من اكتشاف علامات في موظفيهم ومناقشة مخاوفهم بشكل حساس.

وشملت اللجنة التوجيهية خبراء الصحة العقلية وأرباب العمل والمهنيين من جميع أنحاء الخدمات الصحية الوطنية والسلطات المحلية، والأعضاء العاديين.

يقول تقريرهم: “أدركت اللجنة أهمية العلاقات الجيدة بين المديرين والموظفين، وقدرة الموظفين على التواصل مع المديرين لمناقشة أي مخاوف.”

يأتي التقرير بعد دراسة أجرتها شركة ديلويت عام 2020، قدّرت أنّ سوء الصحة العقلية بين الموظفين يكلف الشركات البريطانية ما يصل إلى 45 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وقال الدكتور بول كريسب، مدير مركز نيس للمبادئ التوجيهية: “إنّ تزويد المديرين بالمهارات اللازمة لمناقشة الصحة العقلية يحسن العلاقة بين المدير والموظف حتى يتمكنوا من تحديد عوامل ضغط العمل والحد منها.”

وقالت إيما مامو، رئيسة الرفاهية في مكان العمل في the charity Mind، أنّ الصحة العقلية لبعض الناس تفاقمت خلال الوباء، مع الروتين، والضغط النفسي وقلة النوم والمزج بين العمل ورعاية الأطفال وغيرها من العوامل.

وأضافت: “الاستثمار في رفاهية الموظفين لم يكن أبداً أكثر أهمية، ويفيد القوى العاملة بأكملها. التدريب وحده لا يكفي لحماية وتعزيز رفاهية الموظفين، بل ينبغي أن يكون جزءاً من حزمة شاملة أوسع من الدعم للموظفين.”

“يشعر الكثير من أصحاب العمل، وخاصة الأصغر سناً منهم، أنه ليس لديهم موارد للاستثمار في رفاهية الموظفين، لكن التدخلات لا تحتاج إلى أن تكون كبيرة أو باهظة الثمن.”

“قبل كل شيء، نريد أن نرى جميع أصحاب العمل يخلقون ثقافة، بشكل استباقي، حيث يمكن للموظفين من جميع المستويات التحدث عن صحتهم العقلية ويعرفون أنه إذا فعلوا ذلك، فسيتم مقابلتهم بالدعم والتفاهم، بدلاً من مواجهة وصمة العار والتمييز.”

وقال اتحاد الصناعة البريطانية: “إنّ دعم رفاهية الموظفين وصحتهم العقلية كان على جدول أعمال العديد من الشركات لبعض الوقت الآن وقد سارع الوباء العالمي هذه الرحلة.”

“بالطبع، يمكن للشركات دائماً أن تفعل المزيد ولكن تزويد المديرين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم فرقهم يمكن أن يكون مفيداً فقط على المدى الطويل.”