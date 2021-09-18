شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على جرعة معززة للقاح فايزر لكبار السن والأكثر عرضة لمضاعفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على ترخيص الاستخدام الطارئ لجرعة معززة من لقاح فايزر لمدة 6 أشهر للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا الحادة بعد ستة أشهر من حصولهم على أول جرعة.

وبحسب موقع "CNN" فإن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت طلبًا أوسع للموافقة على جرعات معززة من لقاحات فايزر لكل من يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر بعد ستة أشهر من التطعيم الكامل.

وأعرب أعضاء اللجنة عن شكوكهم حول سلامة الجرعة المنشطة لدى البالغين الأصغر سنًا والمراهقين، واشتكوا من نقص البيانات حول سلامة الجرعة المنشطة وفعاليتها على المدى الطويل.

ونصحت إدارة الغذاء والدواء بشكل غير رسمي بتضمين العاملين في مجال الرعاية الصحية أو غيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير من التعرض لكورونا في تصريح الاستخدام للجرعات المعززة أيضًا.

ستعمل إدارة الغذاء والدواء الآن على صياغة قرارها بناءً على طلب شركة فايزر، مع مراعاة توجيهات اللجنة.

قال الدكتور ويليام جروبر، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير السريري للقاحات في شركة فايزر، إن العديد من الدراسات تشير إلى أن مناعة الناس يمكن أن تتضاءل بالفعل، وأن إعطاء جرعات معززة يعيد تلك المناعة- أحيانًا إلى مستويات أعلى مما شوهد في البداية.

وأضاف إن الأشخاص الذين حصلوا على المعززات لم تظهر عليهم أي آثار جانبية أكثر مما شوهد بعد الجرعتين الأوليين.

وقال جروبر إنه بينما يستمر لقاح فايزر المكون من جرعتين في الحماية بشكل جيد من العدوى الشديدة، ودخول المستشفى والوفيات، هناك تلميحات بأن المناعة يمكن أن تقل بمرور الوقت.

أشار الدكتور مايكل كوريلا، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الوطني لتطوير العلوم الانتقالية، إلى أن دراسات فايزر اعتمدت بشكل كبير على قياسات الأجسام المضادة، دون النظر إلى الجوانب المهمة الأخرى للاستجابة المناعية.

وأوضح أنه من غير الواضح أن الجميع بحاجة إلى الجرعات المعززة ، بخلاف مجموعة فرعية من السكان التي من الواضح أنها ستكون في خطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة."