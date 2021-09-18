شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لحمايتك من متغير كورونا "دلتا بلس" ابتعد عن الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، أن أفضل أداة متاحة لحماية نفسك من دخول المستشفى والوقاية من متغير" دلتا بلس" لفيروس كورونا هو الحصول على اللقاح، موضحا أن الأفراد الذين لم يتم تطعيمهم هم أكثر عرضة 10 مرات لدخول المستشفى و 11 مرة أكثر عرضة للوفاة من المرض، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن ما تأكله يمكن أن يلعب دورًا في مدى نجاحك مع متغيركورونا " دلتا بلس" فيما يلي ، ستتعرف على ثلاث طرق يمكن أن يعرضك نظامك الغذائي بها للأذى بسبب فيروس كورونا

1 - الأطعمة المصنعة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا:

أن استهلاك نظام غذائي كامل من الأطعمة المصنعة يحتمل أن يزيد من فرص المضاعفات السلبية لفيروس كورونا، خاصة للأفراد الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، ومؤشر كتلة الجسم [BMI] الذي يبلغ 40 أو أعلى ، يندرجون تحت فئة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات سلبية لفيروس كورونا .

يمكن أن تلعب عادات الأكل السيئة وعوامل نمط الحياة الأخرى دورًا كبيرًا في تحديد خطر إصابة الشخص بأمراض القلب ومؤشر كتلة الجسم ، وهذا بدوره يضع الأشخاص في المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بمرض شديد بسبب كورونا

2 - الوجبات السريعة تؤدى لإضعاف جهاز المناعة:

وأكد التقرير أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم، إذا كنت تتناول بشكل روتيني الأطعمة التي تعزز الاستجابة الالتهابية ، فقد يتحول ذلك إلى التهاب مزمن ، والذي ثبت أنه يلعب دورًا في العديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وأضاف التقرير أن الالتهاب يضعف جهاز المناعة لديك ، مما قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض الناجم عن مرض معدي مثل متغير دلتا، مشيرا إلى أن الأطعمة المصنعة ، مع ارتفاع مستويات السكر فيها ، وأحماض أوميجا 6 الدهنية ، والصوديوم الزائد ، والمضافات غير المرغوب فيها ، من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤجج الالتهاب ، عندما يكون الالتهاب مرتفعًا ، فإنه يرهق جهاز المناعة مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

3 - نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بكورونا:

أشارت العديد من الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين (د) لدى بعض الأفراد يرتبط بزيادة التعرض للمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا، وقد يكون من الجيد البدء في تناول مكمل فيتامين د ، ويجب التحدث مع طبيبك قبل تناول أي مكملات جديدة.

4 - النظام الغذائي النباتي يوفر الحماية ضد متغير دلتا:

تشير دراسة جديدة قادها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) التابع لجامعة هارفارد ونشرت في مجلة Gut إلى أن أولئك الذين يستهلكون نظامًا غذائيًا نباتيًا في الغالب قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأعراض كورونا الشديدة، وبشكل أكثر تحديدًا ، أظهر أولئك الذين تناولوا معظم النباتات خطرًا أقل للإصابة بحالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة، وكلاهما مرتبط بزيادة خطر الإصابة بكورنا .