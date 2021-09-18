شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس وتتمتع بصحة جيدة.. تناول العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للدراسات والأبحاث المختلفة فإن مضادات الأكسدة لها فوائد صحية عديدة، ويمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن، فمنذ ظهور جائحة فيروس كورونا، أدرك الناس أهمية الحفاظ على صحتهم ومستوى لياقتهم البدنية، وفى حين أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية التى تدعى أنها تجعلك تتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فليس جميعها مفيد لصحة جيدة، لذلك ينصح خبراء التغذية بشدة باستهلاك مضادات الأكسدة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، كما أنها تحارب الجذور الحرة التي تسبب العديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.



الشاى الاخضر

فيما يلي.. قائمة بـ6 عناصر غذائية غنية بمضادات الأكسدة تعزز فقدان الوزن وتحسن صحتك العامة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا":الشاى الأخضر

لا تكتمل رحلة فقدان الوزن الصحى بدون الشاى الأخضر أو شاى الأعشاب، حيث يحتوى الشاى الأخضر على مركبات صحية تسمى كاتشين والتى تساعد فى إنقاص الوزن، كما يمكنه أن يعزز عملية التمثيل الغذائى، ويساعد فى حرق السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.



الشاى الأسود

الشاى الأسود

الشاى الأسود عنصر غذائى شائع فى أى خطة لفقدان الوزن، ولعل الفائدة المضافة الوحيدة للشاى الأسود هى عملية الأكسدة التى يمر بها، والتى يمكن أن تساعد فى إلغاء تأثير الوجبة الغنية بالدهون على ضغط الدم، وهو أمر مفيد لصحة القلب.



الفاصوليا

الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، حيث يساعد الكايمبفيرول المضاد للأكسدة الموجود فى الفاصوليا على الوقاية من السرطان والالتهابات المزمنة، كما أنه يمنع نمو سرطان الكلى والمثانة والرئة، وتساعد الفاصوليا أيضًا فى تنظيم حركة الأمعاء.



التوت الأزرق

التوت الأزرق

التوت الأزرق غنى بالكربوهيدرات والألياف وفيتامينى "سى" و "ك"، وهو منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يقلل من الالتهابات الموجودة في الجسم، يمنع التوت الأزرق تلف الدماغ الذي يحدث مع تقدم العمر، ويقلل من ضغط الدم، ويخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



عصائر الخضروات

عصير الخضار

عصير الخضار الطازج غنى بالألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول ويمنعك من الإفراط فى تناول الطعام وبالتالى يعزز فقدان الوزن، ويساعد استهلاك الألياف فى التحكم بالرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وهو عائق كبير فى معظم رحلات إنقاص الوزن.

ويمكنك إضافة الخضراوات مثل البنجر والجزر والطماطم والخضروات الورقية الخضراء لعمل عصير صحى، يمكنك إضافة بعض عصير الليمون والملح لإضافة نكهة.

المكسرات

تناول حفنة من المكسرات يعتبر خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، حيث تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول لأنه يوفر لك العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، فالمكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية الجيدة، مما يحد من الشعور بالجوع وله فوائد صحية مختلفة، كما أنها تحتوى على زيوت وبالتالي يجب استهلاك كمية محدودة منها دفعة واحدة.