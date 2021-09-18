شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات صباحية كلمة السر لحرق الدهون بجسمك واستعادة رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم إنقاص الوزن لم يقتصر فقط على الالتزام بنظام غذائى صحى يساعدك على حرق الدهون المخزنة والتخلص منها، بل هناك عادات يومية إذا حرصت عليها ستفاجئك بنتائج مذهلة فى معركتك ضد السمنة، حيث تلعب هذه العادات اليومية دورا مهما فى تأهيل جسمك لحرق السعرات الحرارية وزيادة عملية التمثيل الغذائى، الذى ينعكس بالنهاية على وزنك.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، كشف عن أبرز العادات الصباحية التى عند اتباعها يوميا بالصباح الباكر تسهم فى خسارة المزيد من وزنك.

ومن أبرز تلك العادات التى يجب عليك ممارستها بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة: 1. الاستحمام بالماء البارد 1. الاستحمام بالماء البارد ابدأ يومك بالحصول على حمام بارد، والذى يسهم فى تنشيط عمل الأنسجة الدهنية البنية، المسئولة عن تراكم الدهون داخل جسمك ما يساعدك فى التخلص منها وحرقها، بعد أن أثبتت دراسات سابقة فعالية الماء البارد فى حرق الدهون. 2. تناول كوب من الماء الدافئ 2. تناول كوب من الماء الدافئ

يسمح بتناول أكثر من حوب من الماء الدافئ المضاف إليه العسل أو الليمون قبل تناول وجبة الإفطار، ما يساعدك على حرق السعرات الحرارية.





3. وجبة الإفطار احرص على تناول الإفطار فى موعد محدد يوميا، وأن تحتوى مكوناته على البروتينات والألياف، والتى تجدها فى تناول البيض والخضروات والفاكهة والمكسرات والبذور، كما يمكنك تناول الشوفان، مما يمنحك الشبع ويساعدك على حرق الدهون .







5. إعداد وجبات صحية لبقية يومك 5. إعداد وجبات صحية لبقية يومك إذا حرصت على إعداد وجبات صحية لتناولها خلال يوم عملك، والتى تعتمد على البروتينات وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، بعيدا عن الوجبات السريعة التى تكسبك مزيدا من الوزن وتضر بصحة قلبك. 6. تجنب تناول العصائر ابتعد عن تناول العصائر المضاف إليها السكريات عند تناول الإفطار وقم باستبدالها بتناول كميات كبيرة من الماء. 6. تجنب تناول العصائر ابتعد عن تناول العصائر المضاف إليها السكريات عند تناول الإفطار وقم باستبدالها بتناول كميات كبيرة من الماء.