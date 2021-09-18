اعتبارا من 19 الجاري..أبوظبي تلغي متطلبات فحوصات كوفيد للدخول إلى الإمارة

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي عن تحدّيث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.



يأتي ذلك بعد الإعلان عن تحقيق خفض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي.

وحثت المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.