هل يمكن للإفراط فى ممارسة الرياضة أن يؤذى جسمك؟

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القاهرة - سامية سيد - على الرغم من فوائد ممارسة الرياضة للصحة إلا أن الإفراط فى ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدى إلى الألم والمضاعفات الصحية، ونتعرف فى هذا التقرير على أضرار الإفراط فى ممارسة الرياضة، بحسب موقعى "تايمز أوف إنديا" وmedline plus.

ومن فوائد ممارسة الرياضة أنها تؤدى إلى تحسين قوة عضلات الجسم، كما تؤدى إلى تحسين الهضم، وتجعلك تشعر بالخفة والنشاط، كما أنها تعالج السمنة والتى إذا لم يتم علاجها يمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية أكبر فى وقت لاحق من الحياة.

ما هى أضرار الإفراط في ممارسة الرياضة؟

إن الإفراط في ممارسة الرياضة لا يؤدي إلى أى فائدة إضافية، بل إنه فى الواقع يمكن أن يأتى بنتائج عكسية من خلال التسبب فى الألم والإصابة والتعب.

يمكن أن يؤدى الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية التى تتجاوز قدرة الجسم دون اتباع نظام غذائى مغذى إلى تفاقم شديد فى فقدان الأنسجة وتضاعف الألم، وبالتالى، يجب أن تكون ممارسة الرياضة بالتأكيد جزءًا من روتينك اليومي ولكن باعتدال.

الراحة جزء مهم من التدريب، حيث يسمح لجسمك بالتعافي من أجل التمرين التالي، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء ومشاكل صحية.

الضغط الشديد لفترة طويلة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية فيما يلي بعض أعراض الإفراط في ممارسة الرياضة:

- عدم القدرة على الأداء في نفس المستوى

- الحاجة إلى فترات راحة أطول

- الشعور بالتعب

- الشعور بالاكتئاب

- تقلبات مزاجية أو تهيج

- مشكلة في النوم

- الشعور بألم في العضلات أو ثقل في الأطراف

- الإصابات ناتجة عن فرط النشاط

- الإصابة بنزلات برد أكثر

- خسارة الوزن

- الشعور بالقلق

إذا كنت تمارس الرياضة كثيرًا ولديك أي من هذه الأعراض، فقلل من ممارسة الرياضة أو استرح تمامًا لمدة أسبوع أو أسبوعين وهذا هو كل ما يتطلبه الأمر للتعافي.

كيفية تتجنب الإفراط في التمارين الرياضية؟

يمكنك تجنب المبالغة في التمارين الرياضية من خلال الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فيما يلي بعض الطرق الأخرى للتأكد من أنك لا تبالغ في ممارسة الرياضة:

- تناول سعرات حرارية كافية لمستوى التمرين.

- قلل التدريبات الخاصة بك قبل المنافسة.

- اشرب كمية كافية من الماء عند ممارسة الرياضة.

- الحصول على 8 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.

- لا تمارس الرياضة فى درجات حرارة شديدة أو باردة.

- قلل من ممارسة الرياضة أو توقف عنها عندما تشعر أنك لست على ما يرام أو عندما تكون تحت ضغط كبير.

- استرح لمدة 6 ساعات على الأقل بين فترات التمرين.