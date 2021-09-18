حديقة فيلادلفيا تبدأ تطعيم الحيوانات ضد كورونا

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

أصبحت "تشارلي" أنثى الليمور حلقية الذيل هذا الأسبوع أول حيوان يتلقى تطعيم خاص ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)في حديقة حيوانات فيلادلفيا.



وقالت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر" ، إن تشارلي كانت جزءا من مجموعة من 10 حيوانات، من بينها أربعة حيوانات أخرى حلقية الذيل، وأربعة من حيوانات غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية، وإنسان الغاب السومطري، للحصول على جرعاتهم من التطعيم.

وسيحصل في غضون الأسابيع المقبلة 113 حيوانا في ذات الحديقة على اللقاح الذي يحتوي على جرعتين من شحنة مكونة من 240 جرعة قدمتها "زويتس"، وهى شركة تابعة سابقاً لشركة فايزر ومقرها نيو جيرسي وتقوم بتطوير أدوية للحيوانات .

وعلى الصعيد الوطني ، كانت هناك حالات موثقة من الحيوانات بحدائق الحيوان أصبحت مريضة بكوفيد 19 ، بما في ذلك الغوريلا وفهود الثلج والنمور في حديقة سان دييجو وحديقة سفاري ، وفي الأسبوع الماضي فقط في حديقة أتلانتا تبين إصابة حيوانات غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية بالفيروس.

وقال كيث هينشو، مدير صحة الحيوان بحديقة فيلالدفيا، إنه لم يتم تأكيد وجود حالات إصابة في الحديقة، لكن حالتين من حيوانات الغوريلا ظهرت عليهما أعراض خفيفة محتملة، مما أدى إلى إجراء اختبارات ولكن تبين أنها سلبية.