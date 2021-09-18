شكرا لقرائتكم خبر عن استخدم هذه التوابل للتحكم فى مستويات الكوليسترول والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إضافة التوابل المختلفة فى جميع وجباتنا أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز الجهاز المناعى، حيث إن معظم الأنظمة الغذائية التى نتبعها تحتوى على التوابل كجزء أساسى لدورها المهم فى الحفاظ على مستوى لياقتنا، فعلى سبيل المثال تناول حليب الكركم وماء القرفة والحلبة المنقوعة فى الغالب يمنحك بداية صحية ليومك، ومع التغيير الحاصل في النظم الغذائية وتفضيلات الطعام، شقت الأمراض المزمنة طريقها إلى حياتنا، مثل أمراض القلب وداء السكرى من النوع 2، وهناك مجموعة من التوابل الشائعة يمكنها التحكم في مستويات الكوليسترول وداء السكرى تحت السيطرة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الكركم

له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات كما أنه يساعد الجسم على زيادة قدرته المضادة للأكسدة، كما أنه يعمل على خفض مستويات السكر في الدم.



الكركم

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود المعروف باسم ملك التوابل، وهو مصدر معروف لمضادات الأكسدة ويساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة، كما أنه يساعد الجسم فى تكسير الخلايا الدهنية، وقد ثبت أنه يساعد أيضًا فى خفض مستويات الكوليسترول الضار.



فلفل اسود

القرنفل

تساعد آثاره المضادة للالتهابات والجراثيم وقدراته كمسكن على حماية الجسم من تأثير مرض السكرى من خلال تحسين مستويات الأنسولين.



قرنفل

القرفة

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والميكروبات فى القرفة، على تقليل أي انسداد في أنظمتك الداخلية، ما يسمح للجسم بتحسين مستويات الكوليسترول وتدفق الدم بشكل سلس فى جميع أنحاء الجسم، كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة على إدارة حساسية الأنسولين مع تقليل مستويات السكر فى الدم.



القرفة

بذور الحلبة

يساعد المحتوى العالي من الألياف الذي نحصل عليه من بذور الحلبة، الجسم على امتصاص كمية أقل من الكربوهيدرات، كما أنه يشجع على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وتحسين مستويات تحمل الجلوكوز في الجسم.



حلبة

الريحان

إلى جانب تحسين مستويات مناعة الجسم، يساعد الريحان أيضًا على تقوية الجسم والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.