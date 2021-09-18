شكرا لقرائتكم خبر عن الموز طريقك للتغلب على النحافة وزيادة وزنك بأمان.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز من الفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، ويعد من الفواكة التى قد تستخدم فى إنقاص الوزن وأيضا فى زيادة الوزن، ويتوقف ذلك بناء على الكمية التى تتناولها، فكلما تناولت المزيد من السعرات الحرارية زادت فرصة زيادة الوزن.

ويحتوى الموز على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والسعرات الحرارية والفيتامينات مثل فيتامين ب، والكالسيوم وغيرها من المعادن المهمة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits فإن تناول الموز يساعدك للتغلب على النحافة واكتساب الوزن إذا كنت نحيفا، فإن تناول موزة واحدة كبيرة يمكن أن يغطى 10% من السعرات الحرارية التي تحتاجها، لذلك فمجرد تناول 6 - 9 موزات يوميًا يمكن أن يمنحك سعرات حرارية كافية لاكتساب الوزن.

وحدد التقرير بعض العوامل التى تجعل تناول الموز خيارا جيدا للتغلب على النحافة:



1. تنظيم الدورة الدموية 1. تنظيم الدورة الدموية قد يكون اكتساب الوزن صعبًا أيضًا بالنسبة لبعض الأشخاص، وللوصول إلى الوزن المثالى، فأنت بحاجة إلى خلايا دم حمراء صحية لتعزيز التمثيل الغذائى الصحى للجسم، لذا يمكن أن يساعد الموز فى تنظيم الدورة الدموية التى يمكن أن تؤدى إلى الإنتاج الأمثل لخلايا الدم الحمراء، ما يساعدك على زيادة الوزن والحفاظ على وزنك فى مرحلة مثالية. 2. مصدر جيد للبوتاسيوم 2. مصدر جيد للبوتاسيوم

يحتوى الموز على البوتاسيوم اللازم لتطوير عضلات أقوى وأكثر صحة لدعم جسمك عندما يكتسب الوزن، حيث يمكن أن تغطى موزة واحدة متوسطة الحجم نحو 12% من الاستهلاك اليومي للبوتاسيوم في جسمك.





3. تعزيز صحة الجهاز العصبييلعب الجهاز العصبى دورًا مهمًا فى تحسين أدائك أيضًا، والموز ملىء بالفيتامينات وخاصة المعادن مثل الحديد والزنك والمنغنيز والبوتاسيوم، المهمة لجهازك العصبي لدعم جسمك المثالي والتغلب على النحافة.





4. يزيد من التمثيل الغذائيالتمثيل الغذائى الصحى يستهدف امتصاص العناصر الغذائية على النحو الأمثل، ويمكن للموز أن يساعدك فى الوصول إلى وزنك المثالي ولكن في نفس الوقت يحافظ على صحتك.





5. مصدر غنى بالكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي المسار الرئيسى للجلوكوز الذى يتحول بواسطة الأنسولين إلى طاقة أو جليكوجين، لذا قد يؤدى الإفراط فى تخزين الدهون إلى زيادة الوزن، لكن نظرًا لأن الموز مفيد أيضًا لفقدان الوزن، فإنه سيساعدك على الحفاظ على وزنك فى مرحلة مثالية.