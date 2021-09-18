شكرا لقرائتكم خبر عن الفشار أفضل "سناك" لمرضى السكرى.. منخفض السعرات ويحافظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مرضى السكر أزمة كبيرة عند انتقاء الأطعمة التى تحافظ على مستويات السكر بمجرى الدم، ويمكن تناولها كمجرد وجبة خفيفة "سناك" عند مشاهدة فيلم مفضل، حيث تعد الوجبات الخفيفة من أكثر الأطعمة التى تحتوى على دهون ضارة تؤدى لاكتساب مزيد من الوزن دون الشعور بالشبع، وبالتالى تؤدى لارتفاع مستويات السكرى بمجرى الدم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز أوف انديا" فإن تناول الفشار الذى يعد أكثر الوجبات الخفيفة المفضلة للكبار والصغار، فهو الخيار الصحى الملائم لمرضى السكرى، لاسيما أن الذرة واحدة من أكثر البذور الصحية، فيمكن للمريض السكر تناول 3 أكواب من الفشار، والتى تقدر حجم السعرات الحرارية بهم نحو 99 سعرة فقط، لذلك يوصى الخبراء بتناوله بأمان.

وحدد الخبراء بعض العوامل التي جعلت الفشار أفضل" سناك" لمرضى السكرى:غنى بالفيتامينات

لأنه يحتوى على زيوت صحية وفيتامين هـ فيتامين ب، بجانب أنه غنى بالمعادن والبروتين ومضادات الأكسدة، التي تحافظ على مستويات السكر بالدم وتمد المرضى بالعناصر الغذائية المهمة.

2. غني بالألياف

يحتوى الفشار على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تجنب مرضى السكرى وتحميهم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنه يتدفق تدفق الدم بشكل جيد.

3.غنى بمادة البوليفينول

يحتوى الفشار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تتواجد في صورة مادة البوليفينول، والتي تحمى الجسم من أمراض القلب والسرطان والسكري، بجانب قدرتها على منع الجذور الحرة وبالتالي منع نمو الخلايا السرطانية.

4.الحفاظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية

نظرًا لأن الفشار غني بالألياف، يمكن أن يساعد في إزالة الكوليسترول الزائد من جدران الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي، يمكن أن يقلل الفشار من فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة والسكري لأن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم.

5. التحكم في نسبة السكر بالدم

الألياف الموجودة به تسهم فى التحكم فى نسبة السكر فى الدم، فعندما يتلقى الجسم كمية كافية من الألياف، فإنه يدير سكر الدم والأنسولين بشكل أفضل من الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الألياف، لذلك يوصى دائمًا باستخدام الفشار كوجبة خفيفة صحية إذا كنا نعاني من مرض السكري.