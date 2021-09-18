شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا مارست المشى لمدة ساعة يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشى من الرياضات الممتعة ذات الفوائد صحية عديدة، ويمكنك ممارستها فى أى وقت خلال اليوم، دون أن يكبدك ذلك أى تكلفة، ولم تقتصر فوائد المشى على إنقاص الوزن والنحافة فقط، بل تشمل كل أعضاء الجسم من تقوية العظام وصحة القلب وتعزيز الحالة المزاجية والنفسية أيضا.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، كشف عن ماذا يحدث لجسمك إذا التزمت بالمشى لمدة ساعة يوميًا، وكيف يؤثر ذلك على صحتك.

وفيما يلى أبرز فوائد المشى لمدة ساعة يوميًا:

1. منع هشاشة العظام

هشاشة العظام هى نوع من مشاكل العظام التى تحدث لكبار السن لأن كتلة عظامهم منخفضة، إلى جانب ذلك تؤدى بنية العظام وانخفاض جودة أنسجة العظام إلى الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد المشى على الوقاية منها.

2. تعزيز صحة القلب

المشى يقلل من ضغط الدم، نتيجة لذلك يتقلص أيضًا تكتل الدم بسبب الالتصاق بين خلايا الدم، فعندما نسير يتحرك جسمنا تلقائيًا ما يزيد هذا النشاط الكوليسترول الجيد، الذى يمتص الكوليسترول الضار، وبالتالى فإن هذه العملية تعزز صحة قلبنا.





3. الحفاظ على اللياقة

يمكن أن يؤدى المشى ثلاث مرات فى الأسبوع إلى زيادة لياقتنا البدنية والحفاظ على نظام التنفس لدينا بشكل ملحوظ.

4. تحسين مستويات ضغط الدم

يتم اكتساب عملية التمثيل الغذائى فى أجسامنا من خلال ممارسة المشى لمدة ساعة واحدة يوميًا، والذى يساعد على استقرار ضغط الدم.





5. الوقاية من الخرف

المشى لمدة ساعة بشكل روتينى يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%.

6. تعزيز جهاز المناعةساعة واحدة من المشى تعنى أننا بذلنا جهدا لزيادة نظام المناعة لدينا حتى يصبح أقوى، سيعمل العرق والتمثيل الغذائي المثالي للجسم على تقوية جهاز المناعة لدرء الأمراض المختلفة.