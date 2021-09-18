شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لتناول البابايا.. تحمى من السرطان وأمراض القلب وتُعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البابايا أحد الفواكه الرائعة الغنية بالفوائد الصحية، حيث يشير التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth" إلى المعجزات التى يمكن أن تقدمها هذه الفاكهة للجسم خاصة عند تناولها بانتظام.

فيما يلى.. 7 فوائد صحية لتناول البابايا تعرف عليها:

تحسن الهضم

تساعد البابايا فى تحسين عملية الهضم نظرًا لوجود إنزيمات مثل الكيموبابين والباباين التى تساعد فى هضم البروتين، وتساعد فى علاج الإمساك وأعراض القولون العصبى الأخرى، حيث إن محتوى الألياف في البابايا ضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها مفيدة لمحاربة الالتهابات وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

تحمى من السرطان

البابايا فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وبالتالى فهى تساعد على تقليل الأضرار التأكسدية التى تسببها الجذور الحرة والتى تؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان، حيث تحتوى البابايا على مادة اللايكوبين التى لها خصائص مضادة للسرطان والتى تساعد جنبًا إلى جنب مع بيتا كاروتين فى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا على وجه التحديد.



البابايا

تحمى القلب

البابايا تعتبر غذاءً صحيًا للقلب، حيث يتوافر فيها البوتاسيوم وفيتامين سى بجانب مضادات الأكسدة التى تساعد جميعها فى الحفاظ على صحة الشرايين وتعزيز تدفق الدم فى الجسم، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يترتب عليه تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من ألزهايمر

أظهرت بعض الدراسات أن تناول البابايا يمكن أن يقاوم الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، وهو بدوره يساهم في إبطاء تطور مرض الزهايمر، حيث أنه مرض تنكس عصبي يسبب مشاكل فقدان الذاكرة عن طريق قتل خلايا المخ ويؤدي في النهاية إلى فقدان القدرات الفكرية.

تحسن رؤية العين

تتكون البابايا من مغذيات مثل فيتامين سى وهـ المعروف عنهما حماية العيون من أمراض مثل التنكس العضلى، ليس هذا فقط ولكن البابايا غنية أيضًا بفيتامين أ الذي يساعد على حماية القرنية، كما تساعد مضادات الأكسدة فيها على تقليل تنكس الشبكية وتحسين الرؤية.



فوائد البابايا

تحارب الالتهابات

تحتوى البابايا على إنزيم يسمى الباباين والذى يعمل كمسكن طبيعى للألم، وبالتالى فهى تساعد فى مكافحة الالتهاب وتقليل أنواع معينة من الألم، حيث إن مركب مضاد للالتهابات الموجود فى هذه الفاكهة فعال فى الحد من تصلب وآلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل.

تعزز المناعة

البابايا يمكن أن تساعدك على تعزيز نظام المناعة لديك، نظرًا لمحتواها من فيتامين سي، حيث إن لديها القدرة على حماية جسمك من مجموعة متنوعة من الأمراض والالتهابات.

البابايا مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفولات والحديد والبوتاسيوم، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة.