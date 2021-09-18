شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس كورونا الطويل عند الأطفال.. ألم فى الصدر وضباب الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطر الإصابة بـ"فيروس كورونا الطويل" عند الأطفال أقل بكثير مما كان يخشى الكثيرون، لكنه لا يزال موجودًا، فقد كشفت دراسة حديثة وفقا لتقرير موقع "healthsite" أن الحالة آخذة فى الارتفاع بين الأطفال من جميع أنحاء العالم.

كما أوضحت الدراسة أن هناك مجموعة من الأعراض التى قد تخبر الوالدين أن الطفل يعانى من مرض كورونا طويل الأمد حتى بعد محاربة عدوى الفيروس القاتل بنجاح.

منذ عام 2019 عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية، أودى الفيروس بحياة الملايين وأثر على الكثيرين بطريقة أو بأخرى، كما وقع الأطفال فى قبضة هذا الفيروس القاتل، لكن هناك ما هو أكثر من مجرد العدوى، واشتكى بعض الأطفال من الأعراض الشديدة بعد كورونا والتى تُعرف عمومًا باسم كورونا الطويل.

ما هو فيروس كورونا الطويل؟

فى حين أن غالبية حالات فيروس كورونا من جميع أنحاء البلدان عادة ما تكون خفيفة وقصيرة، إلا أن بعض المرضى المتعافين يعانون من أعراض شديدة للعدوى بعد أشهر من اختبارهم السريرى للمرض.

ويمكن أن يعاني الشخص من هذه الأعراض حتى بعد محاربة الفيروس بنجاح، ومن الناحية الطبية، فإن فيروس كورونا الطويل هي حالة تبين أن مرضى كورونا المتعافين يعانون من آثار عدوى الفيروس.

وحتى الآن لوحظت حالات كورونا الطويلة هذه بين البالغين فقط، ومع ذلك، فقد أشارت الدراسة المنشورة مؤخرًا إلى أن الأطفال لم ينجوا من الإصابة به أيضًا.

أعراض مرض كورونا طويل الأمد عند الأطفال

حذر أطباء الأطفال من أن فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة عند الأطفال أمر حقيقى ويمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه فى الوقت المحدد، فبمجرد أن يتعافى طفلك من عدوى فيروس كورونا القاتل ، تأكد من البحث عن هذه الأعراض: