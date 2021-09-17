شكرا لقرائتكم خبر عن علامات موجودة فى الفم تشير إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى هو حالة تؤثر على الملايين فى جميع أنحاء العالم، وينتج عنه مضاعفات صحية عديدة، ويتأثر إنتاج اللعاب فى الفم بمستويات السكر فى الدم، ويعد أحد الآثار الجانبية العديدة لمرض السكرى هو بطء نظام المناعة، ويمكن أن يكون جفاف الفم مسول عن حالة تعرف باسم متلازمة اللسان الحارق.

ووفقا لتقرير لموقع time now news تتمثل الخطوة الأولى فى تشخيص أى حالة فى الانتباه إلى الأعراض الرئيسية سواء كانت نزلات البرد أو الأنفلونزا أو أمراض القلب أو السكرى، وتبرز بعض الأعراض الأساسية لكل حالة مرض السكرى، وهو حالة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم وينتج عنه مضاعفات صحية لا حصر لها ، يدعمه أيضًا عدد من الأعراض مثل:

العطش الشديد

كثرة التبول

رؤية ضبابية

آلام الجوع

فقدان الوزن غير المبرر

كما توجد علامات خفيه تظهر باللثة واللسان يمكن أن تشير أيضًا إلى خطر الإصابة بمرض السكري

علامات في فمك يمكن أن تشير إلى مرض السكري:

- جفاف الفم:

يتأثر إنتاج اللعاب في فمك بمستويات السكر في الدم. إذا ارتفعت بشكل لا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن ينخفض ​​إنتاج اللعاب وقد تشعر بجفاف مفرط في فمك.

ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدى نفس الشىء إلى تقرحات وتقرحات وحتى تسوس الأسنان.

- بطء التئام الجروح والالتهابات:

أحد الآثار الجانبية العديدة لمرض السكرى على صحتك هو بطء جهاز المناعة، تؤثر مستويات السكر المرتفعة فى الدم على عملية الشفاء وتبطئ التعافى من الجروح والجروح الخارجية، الأمر نفسه ينطبق على صحة الفم؛ فى حالة التقرحات والالتهابات التى تستغرق وقتًا طويلاً للصحة، فقد تكون من أعراض مرض السكرى.

- القلاع:

الأشخاص المصابون بداء السكرى الذين يترددون على تناول الأدوية المضادة للفطريات هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فى أفواههم أو ألسنتهم، يتغذى هذا الفيروس على ارتفاع نسبة السكر في الدم في لعاب الأشخاص المصابين بداء السكري غير المنضبط.

- حرق اللسان أو الفم:

قد يكون القلاع وجفاف الفم مسئولين عن حالة تعرف باسم متلازمة اللسان الحارق، ويمكن للمرضى الشعور بالخدر فى لسانهم أو قد يعانون من وخز فى الفم قد يفقد الشخص أيضًا القدرة على التذوق نتيجة الشيخوخة.