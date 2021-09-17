شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 7 شروط تحميك بنسبة 90% من جلطات القلب والدماغ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن عدد من الشروط لحماية 90% من جلطات القلب والدماغ.
وقد أوضح النمر أن هذه هذه الشروط تتلخص في 7 نقاط هامة كالتالي:
١.عدم التدخين .
٢.المداومة على الرياضة.
٣. المحافظة على الضغط طبيعياً
٤. المحافظة على سكر دم طبيعي.
٥. المحافظة على كوليسترول طبيعي.
٦. المحافظة على وزن طبيعي.
٧. تناول الأكل الصحي.
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