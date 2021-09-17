شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 7 شروط تحميك بنسبة 90% من جلطات القلب والدماغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن عدد من الشروط لحماية 90% من جلطات القلب والدماغ.

وقد أوضح النمر أن هذه هذه الشروط تتلخص في 7 نقاط هامة كالتالي:

١.عدم التدخين .

٢.المداومة على الرياضة.

٣. المحافظة على الضغط طبيعياً

٤. المحافظة على سكر دم طبيعي.

٥. المحافظة على كوليسترول طبيعي.

٦. المحافظة على وزن طبيعي.

٧. تناول الأكل الصحي.