شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية: النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية أجراها علماء معهد الهند للعلوم الطبية أن نسبة أعلى من النساء الحوامل معرضات لخطر الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والإصابة بأمراض متوسطة إلى شديدة، وقالت الدراسة إن السلالة الجديدة قد تصيب نسبة أعلى من النساء الحوامل، ويمكن أن يصبن بأمراض متوسطة إلى شديدة، ما يؤكد الحاجة إلى الحصول على رعاية طبية فورية.

ووفقًا للدراسة المنشورة فى المجلة الهندية للبحوث الطبية، كانت المضاعفات الأكثر شيوعًا هى الولادة المبكرة واضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وقالت الدراسة إن الأمراض المصاحبة مثل فقر الدم والسل والسكرى ارتبطت بزيادة خطر وفاة الأمهات عند النساء الحوامل وبعد الولادة المصابات بفيروس كورونا.



اصابه الحوامل بكورونا

حللت الدراسة الخصائص السريرية ونتائج الحمل للنساء المصابات بـ كورونا المسجلات خلال الموجة الأولى من الجائحة فى ولاية ماهاراشترا، واعتمد التحليل على بيانات من سجلPregCovid ، وهى دراسة للنساء الحوامل والنساء فى فترة ما بعد الولادة مع تشخيص مؤكد لفيروس كورونا.

وأكد الباحثين" يشير تحليلنا إلى أن فيروس كورونا قد يصيب نسبة أعلى من النساء الحوامل، وعند ظهور الأعراض، يمكن أن تصاب نسبة كبيرة بأمراض متوسطة إلى شديدة، لذلك تحتاج النساء الحوامل المصابات بـ كورونا إلى عناية طبية فورية من على نظام الرعاية الصحية".