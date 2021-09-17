شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعدل الطبيعى للدهون الثلاثية بالدم ومتى تكون خطيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الثلاثية هى نوع من الدهون الموجودة فى الدم، وتعتبر مقياسًا مهمًا لصحة القلب، ويمكن أن يؤدى ارتفاعها فى الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لكن نفس خيارات نمط الحياة التى تعزز الصحة العامة يمكن أن تساعد فى تقليل الدهون الثلاثية أيضًا، وفقا لتقرير لمايو كلينك.

ما هى الدهون الثلاثية؟

عندما تأكل يحول جسمك أى سعرات حرارية لا يحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية الجليسريدات، ويتم تخزين الدهون الثلاثية فى خلاياك الدهنية فى وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للحصول على الطاقة بين الوجبات.

إذا كنت تتناول بانتظام سعرات حرارية أكثر مما تحرق، خاصةً من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، فقد يكون لديك ارتفاع فى نسبة الدهون الثلاثية.

المعدل الطبيعى للدهون الثلاثية

يمكن أن يكشف اختبار الدم البسيط ما إذا كانت الدهون الثلاثية لديك تقع ضمن النطاق الصحى أم لا:

عادى - أقل من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) ، أو أقل من 1.7 ملليمول لكل لتر (مليمول / لتر)

ارتفاع حدودى: 150 إلى 199 مجم / ديسيلتر (1.8 إلى 2.2 ملي مول / لتر)

مرتفع: 200 إلى 499 مجم / ديسيلتر (2.3 إلى 5.6 ملي مول / لتر)

مرتفع جدًا : 500 مجم / ديسيلتر أو أعلى (5.7 ملي مول / لتر أو أعلى)

سيتحقق طبيبك عادةً من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية كجزء من اختبار الكوليسترول، والذى يُسمى أحيانًا لوحة الدهون أو ملف تعريف الدهون سيتعين عليك الصيام قبل سحب الدم من أجل قياس دقيق للدهون الثلاثية.

ما الفرق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول؟

الدهون الثلاثية والكوليسترول نوعان مختلفان من الدهون التي تنتشر في الدم:

تخزن الدهون الثلاثية السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزود جسمك بالطاقة.

يستخدم الكوليسترول لبناء الخلايا وهرمونات معينة.

ما خطورة ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية؟

قد يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية فى تصلب الشرايين أو زيادة سمك جدران الشرايين (تصلب الشرايين) ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب، ويمكن أن تسبب الدهون الثلاثية المرتفعة للغاية أيضًا التهابًا حادًا فى البنكرياس.

غالبًا ما يكون ارتفاع الدهون الثلاثية علامة على حالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بما فى ذلك السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائى وهى مجموعة من الحالات التى تتضمن الكثير من الدهون حول الخصر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

داء السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري

متلازمة التمثيل الغذائي: حالة يحدث فيها ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم معًا، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مستويات منخفضة من هرمونات الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)

بعض الحالات الوراثية النادرة التي تؤثر على كيفية تحويل الجسم للدهون إلى طاقة



مدرات البول

الإستروجين والبروجستين

الريتينويد

منشطات

حاصرات بيتا

بعض مثبطات المناعة

بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية

يمكن أن يكون ارتفاع الدهون الثلاثية أيضًا علامة على:أحيانًا يكون ارتفاع الدهون الثلاثية أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية مثل:أفضل طريقة لخفض الدهون الثلاثيةممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع أو كلها، يمكن أن تخفض بانتظام الدهون الثلاثية وتعزز الكوليسترول "الجيد"، حاول دمج المزيد من النشاط البدنى فى مهامك اليومية على سبيل المثال، تسلق السلم فى العمل أو المشى أثناء فترات الراحة.

تجنب السكر والكربوهيدرات المكررة:

يمكن أن تزيد الكربوهيدرات البسيطة، مثل السكر والأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض أو الفركتوز، من الدهون الثلاثية.

فقدان الوزن:

إذا كنت تعاني من ارتفاع شحوم الدم الخفيف إلى المتوسط ​، فركز على تقليل السعرات الحرارية، ويتم تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى الدهون الثلاثية وتخزينها على شكل دهون سيقلل تقليل السعرات الحرارية من الدهون الثلاثية.

اختر الدهون الصحية:

استبدل الدهون المشبعة الموجودة فى اللحوم بدهون صحية توجد فى النباتات مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا بدلًا من اللحوم الحمراء، جرب الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية - مثل الماكريل أو السلمون، تجنب الدهون المتحولة أو الأطعمة التي تحتوي على زيوت أو دهون مهدرجة.

قلل من كمية الكحول التى تشربها:

يحتوى الكحول على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر وله تأثير قوى بشكل خاص على الدهون الثلاثية إذا كنت تعانى من ارتفاع شحوم الدم الشديد.