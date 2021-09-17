شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي تطالب رفض شراء فيليب موريس لمصنع أجهزة علاج الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي European Respiratory Society، ERS بيانا بخصوص شراء شركة فيليب موريس الدولية شركة فيكتورا لتصنيع أجهزة الاستنشاق لعلاج الربو وأمراض الرئة.



اهم منتجات فيليب موريس

وقالت في البيان: تشعر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي (ERS) بقلق بالغ إزاء الاستحواذ المقترح على فيكتوراVectura من قبل شركة التبغ Philip Morris International (PMI).

وأضافت، إن هذه الأخبار مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للعلماء المجتهدين في شركة فيكتورا Vectura ، الذين كرسوا حياتهم المهنية لتطوير منتجات تعمل على تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المنهكة، وجميع أولئك الذين يدافعون عن مكافحة التبغ، معتبرين أن التبغ واحدا من أكبر الأسباب المؤدية لأمراض الرئة والتي يمكن الوقاية منها بالامتناع عن التدخين.



الجمعية الاوروبية للجهاز التنفسي

وأوضحت، أن صناعة التبغ مسؤولة عن المعاناة والموت المبكر لملايين الأشخاص حول العالم كل عام، لذا فإن من غير الأخلاقي للغاية أن تستفيد شركة التبغ من إدمان الناس على منتجاتها شديدة الضرر، ثم تسعى لاحقًا إلى زيادة الأرباح من الأدوية المنتجة لعلاج الأضرار التي تسببها منتجاتها، مؤكدة أنها تشعر بقلق بالغ من أن الصفقة المقترحة التي ستمكّن شركة فيليب موريس العالميةPMI من إخفاء صورتها كشركة تستفيد من جعل الأشخاص مدمنين على منتجاتها الخطرة، وأن شركة التبغ ستكون في وضع يمكنها من إساءة استخدام تقنيات الاستنشاق التي طورتها فيكتورا Vectura لجعلها منتجات التبغ أكثر إدمانًا، موضحة إنه إذا كانت شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) تريد حقًا تجاوز "النيكوتين"، فيجب أن تركز على وقف الترويج والبيع المكثف لجميع منتجات التبغ دون تأخير.

وقالت الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي إن لديها والمؤسسات الطبية الأخرى قواعد صارمة ضد مشاركة الأفراد، والشركات المرتبطين بصناعة التبغ في أنشطة الجمعية، بما في ذلك العضوية والمشاركة في الأحداث والمشاركة في الأنشطة البحثية، بسبب تضارب المصالح، موضحة أنه من المحتمل أيضًا أن تكون الصفقة ستعود بالضرر المادى لشركة فيكتورا Vectura، حيث سيتجنب المهنيون الصحيون وصف الأدوية من أي شركة تثري صناعة التبغ بسبب الآثار الأخلاقية.

تحت الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي ERS بشدة مساهمى فيكتورا Vectura على رفض الصفقة لضمان استمرار علماء الشركة Vectura في التواصل مع المجتمع العلمي إلى أقصى حد، لحماية سلامة منتجاتها الطبية الأساسية، ومنع إساءة استخدام تقنياتها من قبل صناعة التبغ، مضيفة إنه إذا تم الموافقة على الاستحواذ من قبل المساهمين، فإن الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي ERS س

تدعو الجهات المختصة فى بريطانيا إلى استخدام سلطتهم للتدخل في الصفقة من أجل حماية الصحة العامة وثقة الجمهور في سلاسل التوريد الطبية الأساسية.

يذكر أن موقع CNN الإخباري، نشر أمس تقرير له، يؤكد قيام شركة السجائر العملاقة فيليب موريس، Philip Morris International ، بالسيطرة على مصنع فيكتورا Vectura البريطاني المتخصص في صناعة أجهزة الاستنشاق، فى بريطانيا، على الرغم من اعتراضات جمعيات الرعاية الصحية.

من جانبه انتقد الدكتور عصام المغازى استشارى الأمراض الصدرية، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، استحواذ شركة فيليب موريس على أهم مصنع لإنتاج اجهزة الاستنشاق بالعالم، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤدى لخلط الأوراق بين أهم مصدر للأمراض الصدرية، وشراء أهم منتج لأجهزة الاستنشاق، موضحا إنه قد يكون هدفها تبييض وجه شركات التبغ

وأضاف، إنه إذا كان هدفها نبيلا فيجب أن تتوقف عن انتاج التبغ بجميع انواعه سواء التقليدى أو المسخن، إنما نجد أن مبيعاتها من السجائر التقليدية لازالت مرتفعة بجميع الدول ومن ضمنها مصر، مؤكدا إنه يجب على العلماء الانتباه إلى الطرق الملتوية التى تلجأ اليها شركات السجائر، وعدم المشاركة بأبحاثهم فى مصنع فيكتورا الذى تحاول الاستحواذ عليه، والسؤال المهم هو كيف تستحوذ الشركة التى تنتج أكبر منتج مسبب لأمراض الصدر على المصنع الذى يوفر أهم أجهزة الاستنشاق لعلاج الأمراض الصدرية؟؟.