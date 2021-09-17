شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحميك لقاحات كورونا من متغيرات دلتا؟.. ما يقوله مركز السيطرة على الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون مؤخرا نوع دلتا وهو نوع من متغيرات فيروس كورونا لأول مرة فى الهند، وهو الآن أكثر الأنواع المعدية على الإطلاق، فبالنظر إلى السرعة التى ينتشر بها على مستوى العالم، أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) السلالة على أنها متغير مثير للقلق.

ومع ذلك، مع إطلاق لقاحات ضد عدوى الفيروس، صرح الخبراء أنه لا يمكن تجنب فيروس كورونا إلا بمساعدة اللقاحات، لكن ما مدى أهمية البيان عندما يتعلق الأمر بمتغير دلتا؟ هل يمكن للقاحات أن تحميك من هذا النوع المميت من COVID-19 أيضًا؟ دعونا نلقى نظرة على ما يقوله مركز السيطرة على الأمراض، وفقا لتقرير موقع thehealthsite.



لقاحات كورونا والحماية من متغير دلتا

فى دراسة حديثة صرحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن حدوث عدوى كورونا وشدتها والدخول إلى المستشفى أعلى فى الأفراد غير المحصنين من أولئك الذين تلقوا اللقاحات، ونُقل عن الباحثين قولهم إن "التطعيم يقى من المرض الشديد من فيروس كورونا، بما فى ذلك متغير دلتا".

ونشر مركز السيطرة على الأمراض، على Twitter، تغريدة تظهر أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم 10 أضعاف خطر دخول المستشفى أو الوفاة من كورونا مقارنةً بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل.

ووفقًا للبيانات التى تم جمعها من قبل الخبراء، انخفض المعدل الأسبوعى للعدوى لدى الأشخاص المصابين بمتغير Delta COVID-19 وشدة أخرى بنسبة 11.1% فى أولئك الذين تم تطعيمهم مقارنة بمن لم يتم تطعيمهم.

وتُظهر التغريدة أعلاه أيضًا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أقل عرضة للإصابة بفيروس COVID-19 بمقدار 5 مرات وأكثر عرضة للمعاناة من الأعراض الشديدة للعدوى بأكثر من 10 مرات.