شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت أوعى تجوع نفسك.. احرص على نظام غذائى صحى ومتوازن والعب رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة نُشرت فى المعهد الوطنى للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية (NIH)، فإن زيادة الوزن أو السمنة تجعلنا عرضة للعديد من المشكلات الصحية، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الصحة العقلية والتهاب المفاصل، وغيرها من الأمراض المزمنة، لكن تناول كميات أقل من الطعام وفقًا لأنظمة الدايت هى إحدى الاستراتيجيات التى يتم تبنيها إلى حد كبير، لكنها ليست جيدة لفقدان الوزن كما أنها تضر الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealt".

ويقول خبراء التغذية إن تناول كميات أقل من الطعام يبدو خيارًا جذابًا لتسريع فقدان الوزن، لكنه يضر أكثر مما ينفع، حيث إن تناول القليل جدًا من الوجبات، أو تخطيها، أو اتباع نظام غذائى يعتمد على السوائل فقط مثل الشوربة والعصائر، يسبب نقصا فى التغذية، ويؤثر على عمل الجسم ويضعف المناعة.

ويمكن أن يتسبب الجوع لفترات طويلة أو تناول القليل من الطعام فى حدوث اختلالات هرمونية خاصة لدى الفتيات فى مرحلة المراهقة ما يؤدى بدوره إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، بجانب مشاكل أخرى مثل ضعف العضلات وبهتان الجلد وتساقط الشعر.



اضرار الجوع

كيف يؤثر تناول القليل جدًا من الطعام على إنقاص الوزن؟

يتباطأ التمثيل الغذائى عندما لا يحصل جسمك على ما يكفى من التغذية، وهذا بدوره يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة، أيضًا قلة تناول الطعام تسبب لك رغبة فى تناول الأطعمة غير الصحية.



اكل صحي ومتوازن

نصائح يجب وضعها فى الاعتبار عند محاولة إنقاص الوزن:

يجب أن يكون النظام الغذائى لفقدان الوزن نظامًا متوازنًا يشمل جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، مثل منتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون مثل الأسماك والبيض والكثير من الفواكه والخضروات الملونة ومصادر جيدة للدهون إلى جانب الفيتامينات والمعادن.

عند الجوع اختر تفاحة أو فاكهة موسمية مثل الجوافة أو البرتقال، فهى مصادر جيدة للألياف والفيتامينات والمعادن، وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

لا تتبع عنصرا غذائيًا واحدًا وتهمل الباقى، بل اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، فعلى سبيل المثال، جائحة كورونا جعلتنا نلجأ إلى فيتامين سي لتعزيز المناعة، وإهمال باقى المغذيات الأخرى، فقط استهلك ما لا يقل عن 400 جرام من الخضراوات والفواكه الموسمية يوميًا التي تمنحك جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك إلى جانب صحة أمعاء أفضل ونظام مناعة أقوى.