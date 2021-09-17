شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: توزيع 5.85 مليار جرعة من لقاح كورونا فى 184 دولة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى أكبر حملة تطعيم فى التاريخ شهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إعطاء أكثر من 5.85 مليار جرعة فى 184 دولة حتى الآن، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية، وكان أحدث معدل نحو 31.1 مليون جرعة فى اليوم، وفى الولايات المتحدة تم إعطاء 383 مليون جرعة حتى الآن فى الأسبوع الماضى، بمعدل 781574 جرعة فى اليوم.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" تم إعطاء أكثر من 5.85 مليار جرعة ما يكفى لتحصين 38.1% من سكان العالم بشكل كامل، ويتم تلقيح البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل أسرع 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل المنخفض.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟

فى حين أن أفضل اللقاحات فعالة للغاية فى منع دخول المستشفى والوفاة، إلا أن الأمر يتطلب حملة منسقة لوقف الوباء، ويقول خبراء الأمراض المعدية إن تلقيح 70% إلى 85% من السكان سيمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية.

على المستوى العالمى هذا مستوى مخيف من التطعيم بالوتيرة الحالية البالغة 31.1 مليون فى اليوم، لا يزال هدف المستويات العالية من المناعة العالمية صعب للغايه، ومع ذلك فإن القدرة التصنيعية تتزايد باطراد وتطرح لقاحات جديدة.

من جانب آخر كشف الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، أن المنظمة تتابع عن كثب أى تحورات جديدة وتتبع خصائصها، موضحًا أن هناك 4 تحورات مثيرة للقلق فى 21 دولة بإقليم شرق المتوسط، ومتحور دلتا موجود فى 14 دولة.

وقال برنان، خلال مؤتمر صحفى، عن آخر مستجدات جائحة كورونا بإقليم شرق المتوسط، ووضع الجائحة فى إيران، إن هناك العديد من الدول ليس لديها اختبارات لتحليل هذه المتغيرات، أما فيما ما يتعلق بفائدة اللقاحات فقد أثبتت الدراسات أن اللقاحات فعالة جدا ضد التحورات بالنسبة لدخول المستشفيات ومنع مضاعفات المرض، مضيفًا: "لم نطعم عدد كافٍ من المواطنين لذلك المرض لازال ينتشر، وكلما زاد عدد من تناول اللقاح اقتربنا أكثر من انخفاض عدد التحورات الجديدة".