شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المناسب لتناول القهوة دون حدوث ضرر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الكثير منا على تناول القهوة لزيادة مستويات الطاقة بشكل فورى وينتهى الأمر بشرب 5-6 أكواب من القهوة على مدار اليوم للتخلص من التعب والإرهاق، لكن هل للإفراط فى تناول القهوة تأثير على صحتنا؟ يعانى معظم الناس من الانتفاخ أو الانزعاج بعد الاستهلاك المفرط للقهوة، لكن إذا وجدت صعوبة فى إنجاز مهامك بدون تناول كوب من القهوة، فهناك مجموعة من الطرق يمكنك اتباعها للاستمتاع بتناول القهوة دون الإضرار بصحتك، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

كل ما يجب أن تعرفه عن القهوة؟

القهوة منبه طبيعى وهذا هو السبب فى أنها تعزز مستويات الطاقة على الفور، ويساعد وجود مضادات الأكسدة فى القهوة على تحسين صحة الدماغ وزيادة اليقظة، كما تُعزز إدارة الوزن، لذلك ينصح بتناول 2-3 أكواب من القهوة خلال النهار، وتجنب تناولها بين الوجبات لأنها قد تسبب الشعور بعدم الراحة وتُقلل الشهية، أيضًا ينبغي تجنب تناولها ليلًا قبل النوم حتى لا تسبب الآرق.



قهوة

نصائح يجب وضعها فى الاعتبار عند تناول القهوة لتجنب أضرارها:

تأكد دائمًا من تناول شيئًا ما بجانب فنجان القهوة، حيث إن تناول مشروبات تحتوى على الكافيين على معدة فارغة قد يؤدى إلى الحموضة.

تجنب تناول جرعات القهوة السوداء الغنية بالكافيين على معدة فارغة، وتأكد من تخفيفها بالحليب لتقليل الآثار اللاحقة مثل الحموضة وحرقة المعدة.



قهوة باللبن

أضف ملعقة من الزبدة أو السمن إلى القهوة السوداء لتقليل الجفاف المفرط الناتج عن الكافيين، كما يساعد هذا أيضًا فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى ويعمل كملين طبيعى.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم تجنب شرب القهوة بعد غروب الشمس لأنها قد تؤثر على دورة النوم.