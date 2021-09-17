شكرا لقرائتكم خبر عن تصنع المعجزات.. 10 أطعمة داخل مطبخك فى رحلة الدايت أبرزها البيض والكرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأطعمة داخل مطبخك تساعدك فى رحلة إنقاص الوزن، ويمكنك تناولها بأمان، فهى تعمل على زيادة حرق السعرات الحرارية، وتجنب اكتساب الوزن بخلاف الأطعمة الأخرى التى تزيد من وزنك ولا تمنحك الشعور بالشبع، وتتميز تلك الأطعمة التى كشفها التقرير الذى نشر فى موقع "تايمز أوف إنديا"، أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالقيمة الغذائية التى تجعلها خيارا ممتازا عن وضع خطتك لفقدان وزنك.

وفيما يلى أبرز الأطعمة التى تصنع المعجزات فى رحلة "الدايت": 1.البيض:

لأنه منخفض السعرات الحرارية وغنى بالبروتين، فيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، لذا يمكنك تناوله فى وجبة الإفطار لزيادة طاقتك، حيث أظهرت دراسة أن البيض يمكن أن يجعلك تأكل أقل لأنه يحد من جوعك.

2. الحليب قليل الدسم:

يمكنك أيضًا الحصول على البروتين من الحليب، الغنى بالكالسيوم، الذى يعد فعالا فى حرق السعرات الحرارية.

3. الكرنب:

لأنه مصدر غنى بفيتامين C ومضادات الأكسدة، لذا يعد خيار جيد أثناء نظامك الغذائى، ويسهم فى حرق الدهون العنيدة.

4. الفاصوليا:

تحتوى الفاصوليا على نشا مقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات الذى يمكن أن يساعد فى تنحيف جسمك ومنحك الشعور بالشبع.

5. الخضروات الورقية:

لأنها غنية بالألياف، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، لذلك تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، وتمد جسمك بالمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة.

6. القرنبيط:

فهو غنى أيضًا بفيتامين سى وحمض الفوليك، الذى يسهم فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى وبالتالى يساعد فى عملية حرق الدهون.

7. البرتقال:

من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، بجانب أنه غنى بالألياف، لذا يمكن أن يساعدك تناول البرتقال على الشعور بالشبع وبالتالى عدم اكتساب الوزن.

8. سمك السالمون:

الدهون فى السلمون هى دهون صحية، لذا فهى تساعد معدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول دون إضافة سعرات حرارية.

9. البطاطس:

على الرغم من أنها تُصنف من الأطعمة التى تزيد من وزنك، إلا أنك إذا قمت بإعدادها بطرق صحية، ستحصل على فوائد عديدة منها فى رحلة الريجيم، لأنها تمنحك الشعور بالشبع.

10. البروكلى:

يعد مصدرا غنيا بالألياف والكالسيوم، وكل منهما مهم لفقدان الوزن، كما أنه من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية منخفضة، وبالتالى يمكنك تناولها بأمان.