شكرا لقرائتكم خبر عن فى رحلة الحمل.. تناول الشيكولاتة يحسن المزاج ويضبط الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل الشيكولاتة فوائد صحية عديدة، ما يجعلها خيارا صحيا مهما للأمهات الحوامل فى هذه المرحلة الشاقة، فالجسم خلالها يحتاج إلى الفيتامنيات والعناصر الغذائية لمد الجنين بالتغذية المناسبة، لاسيما أنها مصدر غنى بفيتامين سى وفيتامين د وفيتامين ب والبروتين والألياف الغذائية والحديد والكالسيوم.

وطبقا للتقرير المنشور فى موقع "اكسبريس"، والذى أوصى خلاله الخبراء الأمهات الحوامل بتناول حصة متوسطة من الشيكولاتة، للاستفادة من العناصر الغذائية التى تحتوى عليها، وفيما يلى أهم العوامل التى تجعل الشيكولاتة "سناك" ممتاز خلال فترة الحمل:

1.منع تسمم الحمل:

تسمم الحمل هو اضطراب يحدث خلال هذه الفترة ويمكن أن يجعل النساء الحوامل يعانين من ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يسبب الولادة المبكرة، وحدوث اضطرابات فى الكبد والكلى، ويعرض حياتها للخطر، فإن معادن الثيوبرومين الموجودة بالشيكولاتة تمنع حدوث تسمم الحمل.





2. زيادة التمثيل الغذائى:

الشيكولاتة تحتوى على مادة مهمة للغاية وهي المغنيسيوم والحديد، وكل منهما يسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء وحماية النساء الحوامل من فقر الدم، كما أنها تسهم فى تكوين الهيموجلوبين وتساعد في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية.

3. ضبط مستويات ضغط الدم:

نظرًا لأن المرأة الحامل يمكن أن تعانى من ارتفاع ضغط الدم، فإنها تحتاج إلى مدخول يمكن أن يساعد في ضبط مستوياته، لذلك تكون الشيكولاتة خيارا ممتازا لأنها تحتوى على الثيوبرومين الذى يسهم فى ​​توسيع الأوعية الدموية، مما يتمكن من إعادة ضغط الدم إلى طبيعته.

4. مصدر غنى بمضادات الأكسدة:

يمكن لمضادات الأكسدة التغلب على الجذور الحرة التي يمكن أن تدخل أجسامنا من خلال دخان السجائر، والتي تمنع نمو الخلايا السرطانية لدى المرأة الحامل وتجنب الإصابة بأمراض القلب.

5. إنقاص الوزن خلال الحمل:

يسهم تناول الشيكولاتة الداكنة فى إنقاص الوزن وتسهيل عملية الهضم لدى المرأة الحامل.

6. تحسين الحالة المزاجية للمرأة:

تحدث العديد من التغيرات الهرمونية للأمهات خلال فترة الحمل، فإن تناول حصة من الشيكولاتة يسهم فى تحسن مزاجك وتخفيف التوتر والقلق، خاصة أن الدراسات كشفت أن الشيكولاتة لها وظيفة لتحفيز إنتاج الإندورفين فى الدماغ والعمود الفقرى وأجزاء الجسم الأخرى، والتى تمنحك الشعور بالرضا وتعمل كمضاد للاكتئاب.