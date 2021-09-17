شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق الأفوكادو علاجك السحرى لاستعادة صحة شعرك وحمايته من التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الشعر من أهم الأمور التي نسعي لتحقيقها، خاصة إذا واجهتك مشاكل التساقط التي تزعج الكثير من الفتيات والرجال أيضا، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في استعادة قوة الشعر.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، أوصى بموجبه الخبراء على الاستعانة بأوراق الأفوكادو، من خلال وضعها في ماء مغلى، ثم وضعها مباشرة على شعرك لمدة 20 دقيقة، لتقوم بعد ذلك بشطف الشعر جيدا وغسله، ويسهم تكرار هذه الوصفة إلى استعادة صحة شعرك وحمايته من التساقط.

وتحمل أوراق الأفوكادو عناصر غذائية هامة مثل فيتامين ب ومعدن الحديد وفيتامين هـ وفيتامين أ، وغيرها من الأحماض الهامة.

وفيما يلى أهم العوامل التي تجعل أوراق الأفوكادو وصفة سحرية ممتازة لعلاج تساقط شعرك:1.مصدر غنى لفيتامين ب:

فأوراق الأفوكادو مليئة بمجموعة فيتامينات ب مثل الثيامين والنياسين والريبوفلافين وحمض الفولات، التي تسهم في علاج الشعر وبصيلاته من التساقط.

2.مصدر جيد حمض البانتوثنيك:

يسهم حمض البانتوثنيك في مرونة الشعر ومنعه من الجفاف، بجانب منحه مظهر لائق ويساعد في التغلب على تشابك الشعر.

3. يعطي شعرك مظهراً لامعاً:

لأن أوراق الأفوكادو غنية بدهون الكاروتينات المسؤولة عن تلوين الشعر وتساعد في ظهوره لامعا بسبب تلك الدهون به.

4. الوقاية من الشيب المبكر:

فائدة أخرى لأوراق الأفوكادو للشعر، بسبب تركيبته الكيميائية الغنية بفيتامين ب، فهو يساعد على منع شيب الشعر في مرحلة عمرية مبكرة.

5. التخلص من قشرة الرأس:

لأن أوراق الأفوكادو تحتوى على كميات كافية من فيتامين ب 6، مما يساعد في علاج قشرة الرأس ومنع حكة الرأس، التي تظهر نتيجة جفاف الشعر خاصة في فصل الشتاء، حيث تلعب الأحماض والدهون الموجودة بأوراق الأفوكادو في حمايته من القشرة والجفاف أيضا.