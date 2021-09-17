شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لسمك السلمون المعلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تحتاج إلى وجبة غداء أو عشاء سريعة فإن تناول الأطعمة المعلبة حل سهل وسريع، ويمكنك التفكير فى شراء سمك السلمون المعلب كبديل لكن هل هذا صحى؟ فمن المعروف أن الأسماك مصدر رئيسى للحصول على أوميجا 3 الدهنية، والتى تتميز بفوائدها الصحية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفى التقرير التالى نوضح الفوائد والأضرار بحسب التقرير المنشور في موقع eatthis.

1- الحصول على المزيد من أوميجا 3

أوميجا 3 الدهنية تعتبر من الدهون الصحية للقلب ومعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، عندما نستهلكها بانتظام، فإنها تساهم فى مستويات الكوليسترول الطبيعية، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا يجعلها ضرورية فى أى نظام غذائى متوازن، ويعتبر سمك السلمون مصدرًا ممتازًا لـ أوميجا 3.

2 – غنى بالبروتين

إذا كنت تكافح للحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي، فقد يكون السلمون المعلب حلاً ممتازًا، وتحتوي علبة واحدة من السلمون المعلب على نحو 34 جرامًا من البروتين، وهو ما يمثل 68% من القيمة اليومية الموصى بها، وفقًا لخبيرة التغذية المعتمدة سيرينا بون .

وتقول بون: "يعتبر البروتين من المغذيات المهمة التى يجب أن تشكل نحو من 10 إلى 35% من نظامك الغذائى الكلى، والبروتين النباتى والبروتين من الأسماك والدواجن هما الأفضل لصحتك وللبيئة."

3 – الحصول على الصوديوم

أحد عيوب تناول الأطعمة المعلبة هو أنها مالحة، ما يساعد فى الحفاظ عليها لأنها مطبوخة بالفعل، قد تحتوى علبة سلمون واحدة على 30% من احتياجاتك اليومية من الصوديوم - أكثر من 650 ملليجرام.

قد لا تكون هذه مشكلة كبيرة إذا كنت بصحة جيدة وتستهلك فى الغالب أطعمة طازجة غير معالجة، ومع ذلك إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل فى الكلى، فقد لا يكون تناول الأسماك المعلبة فى كثير من الأحيان فكرة جيدة.

4 الحصول على الكالسيوم:

على الرغم من أنه يجب عليك لانتباه إلى تناول الصوديوم، إلا أن هناك فائدة من تناول سمك السلمون المعلب: فهو ملىء بالمعادن والإلكتروليت والكالسيوم، حيث إن تناول 3.5 أوقية من السلمون المعلب يوفر نفس القدر من الكالسيوم مثل كوب من الحليب الخالى من الدسم.

5 - يحتوى على مواد كيميائية مفلترة

أكدت خبيرة التغذية سيرينا بون، أن الأطعمة المعلبة يمكن أن تتعرض لخطر احتواء بيسفينول أ، وهو عامل معروف لاضطراب الغدد الصماء مرتبط بالسرطان، وأوصت بضرورة شراء الأطعمة المعلبة، بما فى ذلك السلمون المعلب، فى عبوات خالية من مادة BPA.

6 - يحتوى على مواد كيميائية سامة:

تحتوي العديد من العلامات التجارية للسلمون المعلب على السلمون المستزرع، والذى يمكن أن يكون مشكلة فهو معرض لخطر أكبر لاحتوائه على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) ، وهي سموم صناعية يمكن أن يكون لها آثار صحية سلبية على جهاز المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء ويمكن أن تكون مرتبطة بالسرطان.