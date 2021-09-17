شكرا لقرائتكم جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما هزت لحظة إقدام فتاة على الانتحار من الدور السادس، وسط مول شهير بمنطقة مدينة نصر شرق القاهرة، الشارع العام وأثار الفيديو ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد ذكرت تحريات المباحث، أن الفتاة تدعى ميار محمد 23 سنة، وهي دكتورة أسنان وخريجة حديثة، موضحة أنها انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات، وتوجهت بمفردها إلى مول "سيتي ستارز" وظلت تتنقل بين الطوابق حتى وصلت إلى الطابق السادس وراقبت حركة العاملين والزوار، وأسرعت بإلقاء نفسها، فسقطت جثة هامدة.

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كانت تبكي في المول

وأشارت إلى أن الفتاة ظهرت في فيديو تحفظت عليه النيابة العامة وكان مدته 37 ثانية، وهي تلقي بنفسها من الطابق السادس، وأن عددا من الزبائن كانوا يقفون أمام المطاعم حاولوا إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا منعها من الانتحار.

واستمع فريق من المباحث لأقوال 6 من شهود العيان، الذين أكدوا أنهم لاحظوا وجود الفتاة في الطابق السادس لوقت طويل، وأن أفراد الأمن الإداري لاحظوا أنها كانت تبكي على فترات وعندما سألوا عن أسباب بكائها كانت تخبرهم أن لديها أمرا خاصا أغضبها.

والدها: كنت أمنعها من الخروج

واستدعت نيابة مدينة نصر، والد الفتاة ومحمد هشام وهو طبيب بالمعاش، أنه كان يعاملها بكل عطف وحب، وموضحا أنه كان بالفعل يمنع نجلته من الخروج من المنزل في أوقات متأخرة خوفا عليها.

كما أضاف أن ابنته كانت من الناجحين دراسيا، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة طلبت منه الخروج مع أصدقائها ولكنه رفض في الأول خوفا عليها ولكن أصرت عليه فوافق بشرط عدم التأخير والابتعاد عن المنزل، مشيرا إلى أنه فوجئ بخبر وفاتها، مؤكدا أنه لا يعرف سبب الواقعة، وفق ما نقلته صحف محلية.

صديقتها تعلم

وكشفت صديقتها وتدعى نيرة، 23 سنة، طالبة بكلية طب أسنان، أن صديقتها ميار أخبرتها قبل الحادثة بأنها سوف تنتحر، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أسرتها.

هذا وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.