شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد كثيرة للشراب الذهبى.. العسل مهم لنضارة البشرة وتقوية الذاكرة والمناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العسل يعد من الأغذية المهمة للجسم ويطلق عليه الغذاء الذهبي، لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، ووفقا للتقرير المنشور خلال موقع " onlymyhealth" أشار إلي أن العسل مكون سحري له العديد من الفوائد الصحية، التي تستطيع أن تفعل المعجزات للجسم، لأنه يساعده علي محاربة الأمراض، ونعرض فيما يلى أبرز الفوائد الصحية للعسل التي تحتاج إلى معرفتها، ومنها:

الفوائد الصحية للعسل1. يقوي المناعة:

العسل غني بمضادات الأكسدة وخصائص مقاومة البكتيريا ، ولذا فهو يساعد على محاربة أي نوع من العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات، وثبت أنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للجسم في حالة تناوله يوميا.



2. يعالج السعال:

يعد العسل أفضل علاج منزلي للسعال ، والسبب أنه يحتوي علي خصائص طبية عديدة ومنها المضادة للبكتريا.

3. ينقص الوزن:

العسل يمكن أن يساعد بالفعل في إدارة الوزن، ويعتبر من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن حيث أنه يحرق دهون الجسم ، ويساعد العسل في زيادة نشاط التمثيل الغذائي والذي بدوره يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، ويُقال إن تناول القليل من العسل مع كوب من الماء الدافئ في الصباح الباكر من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن.

4. يقوي الذاكرة:

وفقًا للباحثين، فإن العسل عنصر يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في المخ، ويزيد من عوامل التغذية العصبية المشتقة من الدماغ، بسبب كل هذه الفوائد، يساعد العسل على تقوية الذاكرة.



5.يعالج مشاكل اللثة:

العسل مكون يساعد في علاج النزيف وانحسار اللثة والتهابها، حيث أنه يطلق بيروكسيد الهيدروجين المطهر الذي يعمل كمضاد للميكروبات ويمنع نمو البكتيريا في اللثة، ويمكن أن يساعد استخدام العسل كغسول للفم عن طريق خلطه في كوب من الماء في منع مشاكل اللثة ويمكنك أيضًا فرك العسل مباشرة على لثتك.

6. يغذي البشرة:

العسل عنصر مهمة في صناعة التجميل ويستخدم تقريبًا في كل منتجات التجميل مثل الكريمات وأقنعة الوجه وكريمات اليد، ويُعرف العسل بخصائصه المرطبة وهو مفيد جدًا في تلطيف البشرة الجافة والمتقشرة.