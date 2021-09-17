شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعل الشاى الأخضر مشروبك المفضل على معدة فارغة.. أبرزها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الشاى الأخضر فوائد صحية عديدة خاصة فى رحلة إنقاص الوزن، والتغلب على السمنة، نظرا لأنه غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سى والبوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب والنحاس وحمض البانتوثينيك، الذى يسهم في حرق الدهون وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

وفى هذا التقرير نكشف عن فوائد تناول الشاى الأخضر على معدة فارغة طبقا لتقرير نشر فى موقع "اكسبريس".. 1. مصدر جيد لمادة البوليفينول:

تلعب هذه المادة دورا فى فقدان الوزن، لأنها تُصنف كإحدى مضادات الأكسدة التى تمنحك فوائد عديدة فى التخلص من الدهون إذا قررت تناول الشاى الأخضر على معدة فارغة فى أول ساعات الصباح.

2. غنى بمادة الكاتيكين:

التى تعد أيضا من مضادات الأكسدة، التى تمنع دهون الجسم من التراكم، كما تسهم فى حرق السعرات الحرارية عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم خاصة عند تناول الشاى الأخضر فى الصباح وعلى معدة فارغة.





3. مصدر غنى بالكافيين:

الكافيين هو العنصر الغذائى الآخر الذى يدعم فقدان الوزن، والتى تسهم فى حرق دهون الجسم والسعرات الحرارية، فإن استهلاك 100 ملليجرام من الكافيين يعادل حرق 9 سعرات حرارية إضافية.

4. يساعد فى قتل الخلايا السرطانية:

الشاى الأخضر لديه القدرة على قتل ومنع الخلايا السرطانية من النمو فى الجسم، حيث تسهم مكوناته فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك، يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة.

5. تعزيز المناعة:

يحتوى الشاى الأخضر على حمض أمينى يوفر أجساما مضادة تساعد فى تعزيز المناعة، التى تزيد من كفاءة عملية التمثيل الغذائى ما يساعد فى رحلة إنقاص الوزن.

6. يساعد فى التخلص من رائحة الفم الكريهة:

تناول الشاى الأخضر على معدة فارغة يسهم فى القضاء على مشكلة الجفاف، التى ينتج عنها رائحة الفم الكريهة.