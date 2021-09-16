كيف يمكن استهلاك الزيت المكرر بشكل آمن؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

من المعروف بأن الزيت المكرر مضرّ للصحة العامة. في المقابل، حددت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا مقدار الزيت المكرر الذي يمكن تناوله من دون خوف على الصحة.

وأكدت كروغلوفا أن “المعدل الآمن” هو كمية صغيرة جدا وتبلغ حوالي من 3-4 ملاعق صغيرة من الزيت المكرر يوميا، ويقتصر المقدار في حالة زيادة الوزن على 2-3 ملاعق كبيرة.

وحذرت كروغلوفا من أن هناك بعض الحالات التي لا ينبغي للمرء أن يأكل فيها طعاما مقليا بالزيت أو أي منتج آخر يحتوي على دهون مثل حالات: تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، المرحلة الحادة من مرض الحصوات، وحالة التهاب البنكرياس الحاد.

وأثبتت الدراسات أن الزيت المكرر يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المتحولة التي تتراكم في الجسم، ومع مرور الوقت، تؤدي زيادة هذه المواد إلى تطور أمراض مختلفة مثل السرطان.

كما أكدت الأبحاث أن الزيت الأكثر استخداما هو زيت عباد الشمس المكرر، يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة، وهو الأقل مقاومة للحرارة، بالإضافة إلى أنه يتأكسد بسرعة ويمكن أن يطلق الجذور الحرة الضارة أثناء الطهي، وخاصة إذا تم استخدامه عدة مرات.