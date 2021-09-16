شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب الأعراض الشديدة من متعافى فيروس كورونا قد يصابون بمشاكل فى الكليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الكليتين يمكن أن تتوقفا عن العمل بنسبة تصل إلى 70 % دون ظهور أي أعراض؟..وهذا الأمر يحدث بعد التعافي من فيروس كورونا، وفقًا للخبراء ، فإن الشخص الذي أصيب بعدوى فيروس كورونا وكان يعانى من أعراض شديدة هو الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى الحادة.



توقف الكلى عن الكلى فى المتعافين من كورونا

ما الذي يسبب مشاكل في الكلى؟

في تقرير حديث نُشر في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى حسب موقع " healthsite"، ، ذكر الخبراء أن أمراض الشريان التاجي لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تتسبب في أمراض خطيرة مرتبطة بالكلى، ونقلت الدراسة بيانات من الحكومة وأكدت أن مشاكل الكلى هذه أكثر شيوعا بين الذين تعافوا من العدوى.

يمكن أن تؤدي مشاكل الكلى إلى هذه الأمراض

كما حذر الخبراء من أنه إذا تركت أمراض الكلى دون علاج ، فقد تؤدي إلى مشاكل بها ومضاعفات خطيرة، أخطرها مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، ارتفاع ضغط الدم .

لذا ، إذا كنت قد تعافيت مؤخرًا من فيروس كورونا، احذر من مضاعفات ما بعد كورونا وتابع مع الطبيب لحفاظ علي صحتك وصحة الكلي من حدوث أي مضاعفات.

فوفقًا للخبراء ، بعد الشفاء من كورونا يكون الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بشاكل الكلى ، ولكن يجب المتابعة والكشف الدائم لأن 90 % من مرضى كورونا المتعافين لا تظهر عليهم أي أعراض.

90٪ لا تظهر عليهم أية أعراض

فوظيفة الكلى تنخفض بشكل كبير مع المتعافين من كورونا، ونقل عن طبيب بمستشفى فورتيس قوله إن أعراض هذا الفشل العضوي لم يتم الكشف عنها على الإطلاق.