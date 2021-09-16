شكرا لقرائتكم خبر عن cnn: شركة سجائر عالمية تسيطر على صناعة أجهزة الاستنشاق لعلاج الربو ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع CNN الإخباري، في تقرير له اليوم، أن شركة السجائرالعملاقة فيليب موريس، Philip Morris International ، سيطرت على مصنع فيكتورا Vectura البريطاني المتخصص في صناعة أجهزة الاستنشاق، فى بريطانيا، على الرغم من اعتراضات جمعيات الرعاية الصحية.



مارلبورو

قال منتج سجائر مارلبورو وبارليامنت في بيان اليوم الخميس، إنه حصل على ما يقرب من 75 % من أسهم مصنع Vectura فيكتورا.

وقال جاسيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال (PM) ، في بيان: "لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة في استحواذنا على فيكتورا Vectura، مضيفا، نحن متحمسون جدًا للدور الحاسم الذي ستلعبه فيكتورا Vectura في إستراتيجيتنا لما بعد النيكوتين."

يعزز الاستحواذ جهود شركة التبغ لتوليد أكثر من نصف صافي إيراداتها من المنتجات الخالية من الدخان مثل السجائر الإلكترونية والأدوية التنفسية في غضون 4 سنوات، تبيع شركة PMI فيليب موريس السجائر حاليًا في أكثر من 175 سوقًا.

وأضاف الموقع، تقوم شركة فيكتورا Vectura بتصنيع 13 دواء استنشاق لشركات مثل نوفارتس Novartis وجلاكسوGlaxoSmithKline لعلاج أمراض الرئة بما في ذلك الربو.



كبرى شركات التبغ تسيطر على سوق صناعة اجهزة الاستنشاق

وقال الموقع، اليوم الخميس، أرسلت 35 جمعية خيرية وخبراء في الصحة العامة وأطباء رسالة إلى وزير الصحة البريطاني جو تشرشل يطلبون من الحكومة التدخل.

وكتبت المؤسسة البريطانية لأبحاث السرطان فى رسالتها قائلة: "نعتقد أنه من الواضح أن هذه الصفقة ليست في المصلحة العامة، وأنها تخلق حوافز ضارة لـ "شركة فيليب موريس إنترناشونال" لزيادة الضرر من خلال التدخين حتى يتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة مرة أخرى من خلال علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين" وقد وقعت على الرسالة مؤسسة الرئة البريطانية.

وقال كجيلد هانسن، رئيس مؤسسة الرئة الأوروبية، إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لرؤية الصفقة تتم.

وأضاف هانسن في بيان "احتمال أن يربح شخص ما من بيع منتج يضر بالرئتين وآخر يعالج أمراض الرئة التي يسببها.

وأوضح الموقع، إنه تم فصل شركة فيليب موريس Philip Morris International عن مجموعة ألتريا Artlia (MO) في عام 2008، وهي مؤسسة تجارية أمريكية وواحدة من أكبر منتجي ومسوقي التبغ والسجائر، والمنتجات ذات الصلة، تعمل في جميع أنحاء العالم ومقرها في مقاطعة هنريكو بولاية ڤيرجينيا الأمريكية.

وأشار الموقع، إلى أن شركة ألتريا Artlia تمتلك شركة فيليب موريس بالولايات المتحدة Philip Morris USA والتي تبيع علامات تجارية للسجائر بما في ذلك Marlboro و Virginia ،Slims ،و Parliament ، و Merit ، في الولايات المتحدة.