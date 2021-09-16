شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن اضطراب الألم المزمن "الفيبروميالجيا" وطرق التغلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فيبروميالجيا" اضطراب مؤلم مزمن يتميز بألم عام فى المفاصل وجدار الصدر والمرفقين والساقين والكتف والرأس، وهو ليس من أمراض المناعة الذاتية أو الالتهاب وهو حالة بدون علاج، ويمكن للمرضى الاعتماد على الأدوية للتخفيف من أعراض الألم العضلى.

ووفقا لتقرير موقع time now news، والذى أكد أن الألم العضلى الليفى يصيب النساء أكثر من الرجال، ويؤدى إلى انتشار الألم فى العضلات، ويشكو المرضى الذين يعانون من هذه الحالة فى الغالب من آلام فى الكتفين والصدر والمرفقين والمفاصل، علاوة على ذلك قد يعانى المرء أيضًا من التعب المستمر والتوتر والقلق وحدوث مشاكل النوم وتقلبات المزاج وضباب الذاكرة.

وبينما قد يخلط المرضى أحيانًا بينه وبين التهاب المفاصل فإن الألم العضلى الليفى ليس من أمراض المناعة الذاتية أو الالتهاب، ولا يزال يتعين على الخبراء معرفة المزيد عن قائمة أسبابه، حيث إنه ينجم عن اختلال التوازن فى المواد الكيميائية فى الدماغ مثل السيروتونين والنورادرينالين ما يؤدى إلى الأحاسيس المؤلمة، وما يجعل هذه الحالة أكثر خطورة أنها لا تظهر أى أعراض على الأشعة السينية وحتى فى تحاليل الدم.

وحال عدم وجود علاج يمكن للمرضى الاعتماد على الأدوية للتخفيف من أعراض الألم العضلى الليفى وقد يستفيدون على المدى الطويل من التمارين الرياضية والنظام الغذائى الصحى والعلاج المعرفى والروتينى المتوازن للنوم.

واكد الخبراء أن الأدوية تستخدم لتقليل آلام الأعصاب، والعلاج السلوكي المعرفي، والعلاج النفسي، والعلاج التكميلي أمور إضافية تساعد في إدارة أفضل للفيبروميالجيا، بجانب الرعاية الذاتية تلعب دورًا حاسمًا فى ظهور أعراض الألم العضلى الليفى على سبيل المثال الالتزام بنظام غذائى متوازن وممارسة اليوجا والمشى وتنظيم أنماط النوم وممارسة حيل تخفيف التوتر مثل التأمل.