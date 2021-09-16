شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يطلب الطبيب من مريض الكلى المسح الذرى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن فحص الكلى استخدام المسح الذرى لفحص كليتيك وتقييم وظيفتهما، يُعرف فحص الكلى أيضًا باسم التصوير الكلوي النووي أو المسح الذرى للكلى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المسح الذرى للكلى ومتى يطلبه الطبيب، بحسب موقع Health line .

وتشمل الأشكال الأخرى للتصوير الكلوي الأشعة المقطعية والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

خلال المسح الذرى للكلى يقوم الفني بحقن مادة مشعة تسمى النظائر المشعة في الوريد يطلق النظائر المشعة أشعة جاما. يمكن لكاميرا أوماسح ضوئي جاما اكتشاف أشعة جاما من خارج جسمك.

تقوم كاميرا جاما بمسح منطقة الكلى وتتبع النظائر المشعة وتقيس كيفية معالجة الكلى لها، كما تعمل الكاميرا أيضًا مع جهاز الكمبيوتر لإنشاء صور للكلى.

توضح هذه الصور تفاصيل بنية ووظيفة الكلى بناءً على كيفية تفاعلها مع النظائر المشعة.

يمكن أن تُظهر الصور المأخوذة من فحص الكلى تشوهات هيكلية ووظيفية يساعد هذا الأطباء في تشخيص مشكلة الكلى في مراحلها المبكرة دون الحاجة إلى تقنيات أو جراحة.

لماذا تحتاج إلى المسح الذرى للكلى؟

يحدد المسح الذرى للكلى مشاكل وظائف الكلى وتقوم الكلى بوظائف عديدة:

-إزالة اليوريا أو الفضلات السائلة من الدم عن طريق إنتاج البول

-الحفاظ على توازن المواد الكيميائية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الدم

-إمداد هرمون الإريثروبويتين، الذي يدعم نمو خلايا الدم الحمراء

-السيطرة على ضغط الدم عن طريق إنتاج هرمون الرينين

-توفير هرمون الكالسيتريول الذي يمد العظام بالكالسيوم

-عادة ما يبدأ التغيير في وظائف الكلى تدريجيًا وبدون أعراض.

في كثير من الحالات ، تُظهر اختبارات الدم والبول الروتينية، مثل ما يتم إجراؤه في الفحص البدني السنوي، العلامات الأولى لضعف وظائف الكلى.

يمكن لفحص الكلى تحديد سبب انخفاض وظائف الكلى قد يكون السبب مرضًا أو انسدادًا أو إصابة في الكلى.

يمكن لفحص الكلى اكتشاف أكثر من نوع واحد من المشاكل خلال نفس الإجراء. يقيس فحص الكلى وظائف الكلى من خلال مراقبة تدفق النظائر المشعة ومدى كفاءة الكلى في امتصاصها وتمريرها.

كما يُظهر تشوهات في بنية الكليتين أو حجمهما أو شكلهما.

يمكن لمسح الكلى تحديد وتقييم:

-انخفاض تدفق الدم إلى الكلى

-ارتفاع ضغط الدم الوعائي، وهو ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الكلوية

-الأورام أو الخراجات

-الخراجات

-مرض كلوي

-نجاح علاجات الكلى

- زرع الكلى