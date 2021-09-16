شكرا لقرائتكم فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، لموقف محرج خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون.

وبدا بايدن أنه نسي اسم رئيس الوزراء الأسترالي أثناء إعلانه عن شراكة أمنية جديدة أمس الأربعاء.

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فقد وقعت الزلة خلال المؤتمر الخاص بالكشف عن تحالف "AUKUS" الذي من خلاله ستساعد أميركا وبريطانيا أستراليا في بناء أسطول غواصات يعمل بالطاقة النووية.

وتحدث موريسون أولاً في المؤتمر، وتبعه جونسون، ثم اعتلى بايدن المنصة وشكر رئيس وزراء المملكة المتحدة على تقديمه، قائلاً "شكراً لك بوريس".

لكن عندما التفت إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بدا أن بايدن نسي اسمه، ما أدى إلى توقف محرج.

إلى ذلك، انتشرت لقطات تلك اللحظة المحرجة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمت مشاهدة المقطع آلاف المرات على تويتر، حيث أصبحت جملة #ThatFellaDownUnder التي استخدمها بايدن عندما نسي الاسم وسماً على مواقع التواصل.

يشار إلى أن الشراكة الدفاعية والأمنية الثلاثية الجديدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وصفت بأنها "خطوة بارزة" لحماية المصالح المشتركة والدفاع عنها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ذات الأهمية الاستراتيجية.

وستكون المبادرة الأولى في إطار AUKUS هي التعاون بشأن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في المستقبل للبحرية الملكية الأسترالية، وهي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.