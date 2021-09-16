شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء تجنبها على معدة فارغة.. ابعد عن الجدال والشوبينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحب جميعًا أن نبدأ يومنا بفنجان ساخن من القهوة أو الشاى، مع العلم أنه قد يسبب الحموضة، ووفقًا للدراسات فهى مسألة نحتاج إلى تغييرها من أجل صحة أفضل، وبحسب خبراء الصحة فإنه خلال الساعات الأولى من الصباح تكون آلية الجسم بطيئة وبالتالى يجب تناول أشياء خفيفة لا تسبب أى اضطراب بالداخل، ولتحقيق ذلك نحتاج أولاً إلى فهم الأشياء التى من الأفضل تجنبها على معدة فارغة فى الصباح، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا"، ومنها:

-الكافيين:

يعشق الكثيرون تناول القهوة فى الصباح، لكنها تسبب أضرارًا حال تناولها على معدة فارغة، حيث يؤدى شرب القهوة على معدة فارغة إلى تحفيز الحموضة فيها.



القهوة

- العلكة "اللبان":

مضغ العلكة على معدة فارغة ليست فكرة جيدة أبدًا، لأن المضغ يجعل الجهاز الهضمى ينتج المزيد من الحمض فى المعدة، حيث يمكن للحمض أن يدمر بطانة معدتك، خاصة أنه لا يوجد طعام يبطن المعدة وقد يترتب عليه الإصابة بالقرحة.



مضغ العلكة

- التسوق بدون تناول الطعام

التسوق على معدة فارغة ليس جيدًا على الإطلاق، ووفقًا للدراسات فإن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق فقط، بل يميلون أيضًا إلى شراء الأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية التى تضر بالصحة وتسبب زيادة كبيرة فى الوزن.



التسوق

- الجدال

يقترح خبراء الصحة أيضًا تجنب الجدال على معدة فارغة، حيث تشير الدراسات إلى أن الجدال الذى يثير مشاعر الغضب خاصة فى حالة الجوع وعدم تناول شىء، قد يسبب انخفاضًا فى نسبة السكر فى الدم، لذلك من الأفضل تناول وجبة خفيفة لتفادى مشاعر الغضب الناتجة عن الجدال.