تسجيل 19594 إصابة و794 وفاة جديدة بـ " كورونا" بروسيا

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 25 أغسطس الماضي بتسجيلها 19594 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات سبعة ملايين و214 ألفا و 520 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا طفيفا بتسجيلها 794 حالة خلال آخر 24 ساعة ليصل مجموعها إلى 195 ألفا و 835 حالة وفاة ، وتماثل 17326 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين 452 ألفا و 398 شخصا.