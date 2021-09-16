شكرا لقرائتكم سيجارة أشعلت حريقاً.. نار التهمت منزل الفنان شريف منير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طمأن الفنان المصري، شريف منير، جمهوره بعد أن تعرض منزله لحريق هائل بسبب سقوط "سيجارة" على سقف إحدى الغرف، ما أدى لاشتعال النيران.

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فقد نشر الفنان عبر حسابه في إنستغرام صوراً من شقته بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، وهي في حالة تفحم إثر حريق هائل اندلع فيها صباح اليوم.

وعلق منير قائلاً: "الحمد لله.. قدر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت.. شبت حريقة".

الفنان يطمئن جمهوره

كما أوضح أن رجال إطفاء المقطم أسرعوا إلى مكان الحريق وبدأوا عملهم إلى أن تمت السيطرة على النيران، شاكراً جيرانه وكل من سانده في هذا الحادث.

وأوضح أن زوجته وابنته كانتا في المنزل وحيدتين عندما شبت النار، فيما كان هو في التصوير عند الساعة السابعة صباحاً.

الجدير ذكره أن الفنان شريف منير يشارك هذه الفترة في مسلسل يعرض حالياً على قنوات محلية باسم "إجازة مفتوحة" مع مجموعة من النجوم، بينهم الفنانة لقاء الخميسي والفنانة سميحة أيوب، والفنانة ملك قورة، والمخرج محمد عبد الرحمن، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج السينمائي.