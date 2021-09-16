شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الفجر وتأثير سوموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حين أنه من الطبيعى أن يستيقظ الأشخاص فى منتصف الليل لتناول وجبة خفيفة أو لدخول دورة المياه فى وقت متأخر من الليل، فإن الأمر يختلف بالنسبة لمرضى السكرى، فيمكن أن تكون ارتفاعات مستويات السكر فى الصباح هى السبب، فقد يستيقظ معظم مرضى السكرى فى الساعة الثالثة صباحًا، ليس لأنهم تناولوا طعامًا خاطئًا الليلة الماضية لكن بسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

إذا كنت تعانى من ارتفاع طفيف فى نسبة السكر فى الدم أو مستويات الجلوكوز فى الصباح، فقد يكون هذان السببان وراء هذا الارتفاع المفاجئ وهى التعرض لظاهرة الفجر أو تأثير سوموجى، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الأمر، وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".

ما هى ظاهرة الفجر؟

ترتبط هذه الظاهرة بتغيرات الجسم التي تحدث أثناء النوم، ومنها ارتفاع طفيف في مستويات السكر بالدم، ويمكن التحكم في نسبة ارتفاعه بالنسبة لشخص غير مصاب بالسكري ، ولكنه قد يكون مهمًا لمرضى السكر، لأنها تخبر الهرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو والكبد بزيادة إنتاج الجلوكوز، مما يمنحك الطاقة لمساعدتك على الاستيقاظ فى الصباح الباكر.

وللحفاظ على توازن مستويات الجلوكوز فى الدم، يتسبب هذا فى إفراز خلايا بيتا فى البنكرياس للإنسولين، ومع ذلك إذا كنت مصابًا بداء السكرى، فقد لا تنتج كمية كافية من الأنسولين مما يجعل من الصعب مواجهة ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

نتيجة لذلك عندما تستيقظ قد تكون مستوياتك أعلى، وظاهرة الفجر لا تتأثر بنوع مرض السكرى، حيث يصيب نحو نصف الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 1 أو 2.

ما هو تأثير سوموجي؟

هناك مصدر آخر لارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح ، وفقًا لبعض الخبراء ، وهو تأثير Somogyi ، أو ارتفاع السكر في الدم المرتد، وترتفع مستويات السكر في الدم كرد فعل على نقص السكر بالدم.

تأثير سوموجى المعروف أيضًا باسم ارتفاع السكر فى الدم المرتد، هو السبب الثانى لارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح، فعندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم بشكل منخفض جدًا في منتصف الليل ، يقوم الجسم بإفراز الهرمونات التي تدفع الكبد لإفراز الجلوكوز المخزن لاستقرار كمية الجلوكوز في الجسم، ومع ذلك فى مرض السكرى، ينتج الكبد جلوكوزًا إضافيًا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم في الصباح.

ما هو الفرق بين ظاهرة فجر وتأثير سوموجي؟

الفرق الرئيسى بين الاثنين هو أن تأثير Somogyi يسبب نقص السكر فى الدم يليه ارتفاع السكر بالدم.

أفضل طريقة للتأكد من ذلك هى فحص مستويات السكر فى الدم قبل النوم وبعد الاستيقاظ لتحديد ما إذا كان الارتفاع بسبب تأثير Somogyi أم لا.

فتأثير Somogyi مسئول عن انخفاض مستويات السكر في الدم ليلاً، فإذا كانت مستويات السكر في الدم طبيعية أو مرتفعة، فقد تكون علامة على ظاهرة الفجر، شيء آخر يجب مراعاته هو أن تأثير Somogyi يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم عندما يكون مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا.

طرق إدارتها

بمجرد أن تكون متأكدًا مما يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم ، يمكنك التعامل معه عن طريق اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وهي تزيد جرعة الأنسولين أو تناول الأدوية المخصصة لتنظيم نسبة السكر بالدم، ولكن يتم ذلك بعد استشارة طبيبك للحصول على أفضل نصيحة لإدارة الأعراض.