شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كورونا داخل الجسم أثناء التعافى.. الإجهاد والنسيان أعراض مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التعرض للإصابة بالفيروس التاجى كورونا تكون الإصابة شديدة أو بسيطة، لذا نجد بعض المصابين يحتاجون للذهاب للمستشفى، لأنهم يحتاجون للرعاية الطبية كوضعهم على الأكسجين أو لتنظيم أجهزة الجسم التى تعرضت للخطر بعد الإصابة.

ويظل بعض الأشخاص خلال مرحلة التعافى يعانون من مضاعفات صحية بسبب إصابتهم بالفيروس التاجى كورونا، وتكون هذه المضاعفات حسب درجة الإصابة، ولذا يقدم ”الخليج 365” بعض المضاعفات الصحية التى يتعرض لها الأشخاص أثناء التعافى، وذلك وفقا لموقع hse.

وأكد التقرير أنه من الشائع ظهور بعض الآثار الجانبية بعد الإصابة بـ فيروس كورونا، فنجد بعض الأشخاص يعانون من مشاكل جسدية كالتعب الشديد والإرهاق، أو الشعور بآلام فى العضلات، وقد يعانى الآخرون من تغيرات مزاجية، والبعض الآخر ليس لديهم أى أعراض أو آثار جانبية.

وكشف التقرير أنه يمكن أن تعتمد الأعراض أو الآثار الجانبية على درجة الإصابة سواء كانت خفيفة أو شديدة، وهل احتاج الشخص إلى الدخول للمستشفى أم لا؟.

لكن فى جميع الأحوال سواء كانت الإصابة بفيروس كورونا خفيفة أو شديدة يحتاج الجسم لفترة حتى يعود مثلما كان فى السابق.

وقدم التقرير المشكلات الجسدية التى قد تواجهها أثناء التعافى من COVID-19 ، وهى:

- ضعف فى عضلات الجسم.

- حدوث تيبس فى المفاصل.

- التعب الشديد والإرهاق.

- عدم القدرة على الحركة.

- ضيق فى التنفس.

- تراكم البلغم.

- ضعف فى اللياقة البدنية.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن.

- قلة حاسة الشم أو التذوق أو الاثنين معا.

- حدوث مشاكل فى المعدة كحرقة المعدة والإسهال والقىء.

- صعوبات فى البلع.

وهناك بعض المشاكل النفسية التى يتعرض لها الشخص خلال التعافى من فيروس كورونا ومنها:

- حدوث مشاكل فى النوم.

- مشاكل فى القدرات العقلية كالنسيان.

- تغيرات فى المزاج أو اكتئاب أو قلق.

- الارتباك أو الهذيان.

وأكد التقرير أن التعرض لمشاكل صحية ونفسية خلال التعافى من فيروس كورونا يعد من الأمور الطبيعية، خاصة فى حالة احتياج المريض للرعاية في المستشفى، ونجد أن مرضي كورونا يحتاجون للدعم النفسى لكى يستطيعون تخطى هذه المرحلة الصعبة التي قد تستغرق شهورا للوصول للتعافي الكامل.

فمن الطبيعى أن يمر المريض خلال التعافى من كورونا بأيام جيدة وأخرى سيئة، ولذا قدم التقرير بعض النصائح التي تساعد علي تخطي هذه المرحلة ، ومنها:

- التحدث إلى العائلة أو الأصدقاء أو الطبيب وتوضيح ما تشعر وتمر به من مشاكل نفسية.

- افعل الأشياء التي تستمتع بها وتشعر بالسعادة.

- عليك بالراحة والاسترخاء.

- اهتم بنوعية الطعام الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجها لتقوية الجهاز المناعي وامداد الجسم بالطاقة التى تساعده على تجاوز هذه الفترة.