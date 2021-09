الإمساك بيد أحد الأحباء خلال اللحظات العصيبة يقلل من مستويات الخوف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - من فلم The Conjuring إلى A Quiet Place، كانت الأفلام المخيفة هي المفضلة بين محبي الأفلام عبر الأجيال.

إذا كانت مشاهدة فيلم مخيف تتركك مع الكوابيس لأسابيع، فهناك أخبار جيدة، حيث كشف بحث جديد أنّ الإمساك بيد أحد الأحباء يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الخوف.

وفي مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال، تقام الباحثون بقياس مستويات التوتر لرواد الأفلام باستخدام قراءات ضغط الدم وتتبع العين، سواء أثناء إمساكهم بيد شريكهم، أوأثناء المشاهدة بمفردهم.

تشير النتائج إلى أنّ الإمساك بأحد الأحباء يمكن أن يجعل الأفلام المخيفة أقل خوفاً، خاصة للأزواج المتزوجين.

واستند هذا الاكتشاف على 83 من الأزواج في الولايات المتحدة الذين إما عقدوا أيديهم أو جلسوا بشكل فردي فيما تم عرض مقاطع الفيديو.

تم قياس مستويات التوتر عن طريق قراءات ضغط الدم وتتبع العين التي تقيس تمدد حدقة العين.

كانت الأفلام التي تمّ عرضها I know what You Did Last Summer, I Still Know What You Did Last Summer وAlaska’s Wild Denali.

تم اختيار أول اثنين لإثارة الخوف والثالث لاستجابة محايدة.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور تايلر غراف، وهو طبيب نفساني من جامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتا: “أثارت مقاطع الفيديو المرعبة استجابة للضغط النفسي.”

“كانت هناك اختلافات كبيرة بين شروط الدعم وعدم الدعم، وكذلك ظروف جودة العلاقة الزوجية.”

شعر المشاركون الذين شبكوا أيديهم، وكانوا في علاقة قوية، بتوتر أقل بكثير.

يتمتع البشر بقدرة فريدة على تنشيط استجابة التوتر أو الخوف للتهديدات التي تكون في بعض الأحيان غير حقيقية على الإطلاق.

إنّ أفلام الرعب تستغل هذا لتحفيز استجابات الخوف والتوتر الحقيقية جداً لدى رواد السينما حتى عندما لا يكون هناك تهديد.

وقال الدكتور غراف: “الأهم من ذلك، هو أنّ تلقي الدعم العاطفي يمكن أن يخفف من الآثار عن طريق التخزين المؤقت للإجهاد.”

عندما يصبح الأفراد متوترين، تتوسع مقلاتهم، وهي تقلبات يسيطر عليها الجهاز العصبي اللاإرادي (ANS).

وهذا يشمل التفاعل مع الضغوطات وتعزيز استجابة القتال أو الهروب من قبل الجهاز العصبي الودي.

إنّ الدعم العاطفي على شكل الإمساك بيد الزوج أثر على استجابة التوتر الحادة، خاصة في العلاقات عالية الجودة.

وقال الدكتور غراف: “عندما تعرض المشاركون لمقاطع الفيديو المرعبة، أظهروا زيادة في اتساع حدقة العين. أما الأفراد الذين تلقوا الدعم العاطفي، في شكل من أشكال المساعدة، أظهروا استجابة أضعف للإجهاد الحدقي.”

“سيستفيد أولئك في العلاقات الزوجية الداعمة من الدعم العاطفي الزوجي أكثر من أولئك في العلاقات المتناقضة.”

تراوحت المقاطع من 31 ثانية إلى 78 ثانية. وكان لمشاهد أفلام الرعب “قفزة مخيفة” واحدة على الأقل لجعل المشارك يتفاعل.

سُئل المتطوعون عن عدد المرات التي شاهدوا فيها أفلام الرعب و” هل وجدت أن يد زوجك داعمة؟”

تدعم النتائج البحث السابق من قبل نفس الفريق الذي أشار إلى إثباط الدعم العاطفي الزوجي لاستجابة التوتر الحادة لـ ANS.

وأوضح غراف: ” إنها تنطبق بشكل مباشر على الأزواج المتزوجين”.

وقال الدكتور غراف: “إذا كنت ترغب في تجربة تفاعل أقل من التوتر أثناء مشاهدة فيلم رعب، فقم بمشاهدته أثناء الإمساك بيد زوجك.”

“وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ لحظة قبل أن يبدأ الفيلم لضمان أن يكون لديك داعمة العلاقة الزوجية.”