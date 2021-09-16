الصين تسبق أمريكا وأوروبا بتطعيم مليار شخص بلقاح كورونا

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

قامت الصين بتطعيم أكثر من مليار شخص، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".



وهو عدد يمثل أكثر من 70% من سكان الصين المؤهلين للحصول على اللقاح، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الخميس.

وبذلك تتفوق الصين على الولايات المتحدة وأوروبا من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح كاملا، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لديها لتخفيف بعض الإجراءات التي تتخذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تعد من بين الإجراءات الأكثر صرامة في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مي فينج، وهو متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في البلاد، قوله للصحفيين في بكين اليوم الخميس، إنه قد تم إعطاء إجمالي 2.16 مليار جرعة في الصين حتى الأربعاء الموافق 15 من أيلول/سبتمبر.

ويأتي الإنجاز الجديد بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر من إعطاء الصين أول موافقة مشروطة لها على استخدام اللقاح الخاص بشركة "سينوفارم" المملوكة للدولة، وإطلاقها أكبر حملة تطعيمات في التاريخ.