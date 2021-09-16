"صحة" تنجز تكامل الهوية الرقمية مع تطبيق "صحة" وبوابة المريض

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تكامل الهوية الرقمية (UAE PASS) مع تطبيق "صحة" وبوابة المريض وذلك انطلاقاً من جهود الشركة المستمرة للارتقاء بتجربة المريض وضمان سهولة وصوله إلى منصاتها وخدماتها.



ويتيح هذا التكامل للمرضى استخدام حساب الهوية الرقمية للدخول أو التسجيل مباشرة في تطبيق صحة وبوابة المريض مما يُمكن المريض من الدخول للتطبيق واستخدام خدمات "صحة" من دون الحاجة لإنشاء حساب شخصي في تطبيق "صحة".

وسيتمكن المرضى الذين تتوفر بياناتهم الطبية في السجل الطبي الإلكتروني لصحة أو سبق أن زاروا إحدى منشآت "صحة" مرة على الأقل والذين لديهم حساب هوية رقمية موثق (وهوية إماراتية سارية) من الاستفادة من هذه الميزة بشكل فوري.