شكرا لقرائتكم خبر عن «باحثون»: احتمال السكتات الدماغية يزداد بنسبة 80 % في وقت محدد من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع إمداد دماغ المريض بالدم، والذي بدوره يمنع الأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ. وكلما أسرع المريض في تلقي العلاج من السكتة الدماغية، كلما قل الضرر المحتمل.

وأظهرت دراسة حديثة أن هناك فترة معينة من اليوم يكون فيها الناس أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. ووفقًا للدراسة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية، فإن الإنسان أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للإصابة بسكتة دماغية بين الساعة 6 صباحًا و12 ظهرًا مقارنةً بوقت لاحق من اليوم،بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال الباحثون إن هذا مثال على “الاختلاف اليومي”، حيث توجد اختلافات في المخاطر بناءً على دورة الإيقاع اليومي على مدار 24 ساعة.

وبالنسبة للدراسة، أجرى الفريق تحليلًا لـ 31 منشورًا مع بيانات أولية من 11816 مريضًا بالسكتة الدماغية. وقال الباحثون “كانت هناك زيادة بنسبة 49 في المائة في جميع أنواع السكتات الدماغية بين الساعة 6 صباحًا والظهيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 79 في المائة عن الخطر الطبيعي للـ 18 ساعة الأخرى من اليوم. وكان هناك 29 في المائة أقل لحالات السكتات الدماغية بين منتصف الليل والسادسة صباحا، بانخفاض 35 في المائة مقارنة مع 18 ساعة أخرى في اليوم”.

وأضاف الباحثون أن الأنواع الثلاثة من السكتات الدماغية كانت “أكثر خطورة بكثير” خلال هذه الفترة الزمنية. وخلص الباحثون إلى أن هذه البيانات تدعم وجود نمط يومي في بداية السكتة الدماغية، مع وجود مخاطر أعلى بشكل ملحوظ في الصباح.