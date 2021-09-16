أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن 

بيروت - نادين محمد -

أي شخص يحاول تخسيس الوزن يعي مدى صعوبة التخلص من دهون البطن خصيصًا، حتى المرأة النحيفة ربما تعاني من بروز في منطقة البطن. وبغض النظر عن فقدان الوزن ، يمكن أن تجعلك دهون البطن عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب ، وبعض الأمراض المذمنة الأخرى.



تتراكم في البطن دهون تحت الجلد ، وهي الدهون التي يمكن أن تشعري بها. تحتها عضلة البطن ، التي تقويها عند القيام بالتمرينات. ثم تأتي الدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء. الكميات الزائدة منه تجعلنا عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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لماذا يصعب التخلص دهون البطن؟

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هذا يختلف من شخص لآخر ، أسلوب حياته ، عاداته الغذائية ، سواء كان يمارس الرياضة أم لا ، إذا كان هذا الشخص يعاني من خلل هرموني ، أو إذا كان يتناول دواء. ومع ذلك ، هناك عدة عوامل مشتركة تؤثر على تراكم الدهون في البطن:

1- نوع الخلايا الدهنية

الخلايا الدهنية تنقسم إلى نوعين: ألفا وبيتا. الأول يستجيب بشكل أفضل من الأخير لتفتيت الدهون أو تحلل الدهون. غالبًا ما يفقد الجسم دهون الوجه والرقبة والذراعين والساقين ، حيث تحتوي هذه المناطق على المزيد من خلايا ألفا الدهنية. من ناحية أخرى ، يصعب التخلص من الدهون الموجودة في الفخذين والبطن بسبب زيادة تركيز خلايا بيتا الدهنية.

2- الطعام

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يؤثر تناولكِ للطعام ، كميته وجودته ، على جسمك بشكل عام وعلى دهون البطن بشكل خاص. الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات النشوية والدهون السيئة يمكن أن يجعلك تكتسبين الدهون حول بطنك.

3- ضغط عصبي

لا يضر التوتر بصحتك العقلية فحسب ، بل يمكن أن يجعل جسمك يكتسب الدهون حول البطن. الكورتيزول هو هرمون الإجهاد في الجسم ، والذي يدير أيضًا كيفية استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون والبروتينات. عندما تكوني متوترة، فهذا يشير إلى أن جسمك يخزن الدهون في بطنك ، مما يجعلك تكتسبي دهون البطن.

4- النوم

النوم الجيد ليلاً أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة. لكن هل تعلمي أن قلة النوم يمكن أن تجعلك تكتسبين دهون البطن؟ وذلك لأنه يزيد من الرغبة في تناول المزيد من الطعام خاصة في ساعات الليل.



